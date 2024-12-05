В Ашхабаде проходит Выставка экспортных товаров Турции

4 декабря в Ашхабаде стартовала Выставка экспортных товаров Турецкой Республики, а также в её рамках прошло очередное заседание Туркмено-турецкого делового совета.

На экспозиции представлен широкий спектр продукции высокого качества, включая оборудование для промышленности и сельского хозяйства, запасные части, строительные материалы, бытовую технику и электронику, товары для дома, текстиль.

Особое внимание уделено стендам, представляющим различные отрасли промышленности регионов Турции. В выставке участвуют как известные турецкие компании, так и новые игроки на рынке.

Так, компания «Abdi Ibrahim» предлагает услуги по производству фармацевтических препаратов. Компании «Orcelik Ofis Mobilyalari Makine» и «Biriz Ambalaj» демонстрируют на своих стенах достижения в производстве мебели и упаковки промышленных товаров.

У посетителей выставки большой интерес вызывает бытовая и кухонная техника – это новейшие модели холодильников, стиральных машин, водонагревателей и обогревателей, систем охлаждения и отопления и др. Здесь представлена продукция таких компаний, как «Pimak Professional Kitchen Ltd», «Daikin Heating and Cooling», «Aldag Isitma Sogutma Klima» и «Demir Dokum».

В выставке принимают участие компании «Pedaş Elekt», «Vatan kablo metal end», « Teksan Jeneratör Elek» и « Otp Ogultürk Pano imal», специализирующиеся на производстве электросилового оборудования, систем освещения, кабелей, генераторов и электрических панелей.

На экранах, установленных на стенах группы компаний «Çalik holding», давнего партнёра Туркменистана, демонстрируются проекты, осуществлённые в Туркменистане и находящиеся в стадии реализации.

В смотре также активно участвуют ведущие компании Турции, производящие стройматериалы и оборудование. Свою продукцию предлагает компания «Karbosan Zimpara Tasi», различные виды алюминиевых профилей – компания «Hilal Aluminium», пластиковые трубы – «Genç Boru Profil», железные и деревянные двери – «Celka Çelik Kapi», краску, используемые в строительстве настенные и мебельные покрытия – «Kalekim kimyevi maad».

Ряд компаний представляют свои возможности в производстве металлоконструкций, компрессоров, сельскохозяйственной и буровой техники, оборудования для водоочистных систем, организации выставок и других мероприятий, оказании логистических услуг. Следует отметить, что среди участников выставки – компании, специализирующиеся на производстве и поставке тепличных комплексов, оборудования для устойчивого сельского хозяйства. Среди них – «Sera Marketim», «Ekin Endustriyel» и «Suntek Mühendislik».

***

Во второй половине дня состоялось очередное заседание Туркмено-турецкого делового совета.

Главная цель встречи – активизация двустороннего сотрудничества с учётом огромных возможностей на перспективу.

Открыли заседание председатель Туркмено-турецкого делового совета с туркменской стороны и глава Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов, а также председатель Туркмено-турецкого делового совета с турецкой стороны Махмут Эр.

Участники форума отметили важность данного мероприятия с точки зрения стремительно развивающихся двусторонних отношений.

Туркменистан и Турция активно развивают партнерский потенциал. За последние годы турецкие компании успешно реализовали крупные совместные проекты в различных отраслях экономики Туркменистана, и в настоящее время продолжается работа над новыми проектами. Руководители турецких компаний выразили огромную заинтересованность в развитии масштабного сотрудничества с Туркменистаном.

Они подтвердили готовность к более активному участию в инвестиционных проектах, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.

Представители туркменской стороны представили экономический потенциал и достижения Туркменистана, а также перспективы сотрудничества с учетом приоритетных направлений развития государства.

Огромный потенциал страны создает условия для непрерывного и целенаправленного проведения масштабных реформ в нефтегазовой, транспортной, строительной, химической, энергетической и других отраслях экономики, а также в социальной сфере.///nCa, 5 декабря 2024 г.