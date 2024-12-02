Торгово-экономические связи, расширение авиасообщений и высшее образование: Новый посол Беларуси в Туркменистане рассказал о планах развития туркмено-белорусских отношений

Станислав Чепурной назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Туркменистане. Соответствующее решение принял Президент Александр Лукашенко, передает белорусское агентство БЕЛТА.

До настоящего времени Станислав Чепурной занимал пост начальника управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.

Вновь назначенный посол в беседе с журналистами подчеркнул, что Беларусь и Туркменистан связывает давняя дружба, а двусторонние отношения всегда строились на принципах взаимного уважения и партнерства.

«На сегодняшний день наши страны достаточно эффективно взаимодействуют в рамках международных организаций. После вынужденной паузы в постпандемийный период возобновилось взаимодействие в сфере образования, культуры, спорта. Действует межправительственная комиссия в области науки и технологий», – рассказал дипломат.

Президент Лукашенко особо подчеркнул необходимость развития торгово-экономических отношений с Туркменистаном. Экономики Туркменистана и Беларуси во многом взаимодополняемы.

По словам Чепурного, есть ряд направлений для сотрудничества, представляющие обоюдный интерес. Это прежде всего промышленная, сельскохозяйственная, транспортная сферы.

Как сообщил полпред, в настоящее время стороны согласовывают сроки проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого планируется предметно обсудить перспективы развития взаимодействия.

В целом белорусская сторона готова развивать всестороннее сотрудничество с Туркменистаном и нацелена на конструктивный и продуктивный диалог. Товарооборот по итогам прошлого года составил около $30 млн, но в прежние годы этот показатель был как минимум в два раза больше. В этом направлении также есть над чем работать, уверен новый посол.

Между странами действует прямое авиасообщение. “Белавиа” осуществляет регулярные рейсы из Минска в город Туркменбаши.

“Будем работать и на этом направлении, потому что прямое сообщение – это хорошо, но необходимо сделать его более частым и регулярным. Это тоже делает нас ближе, в том числе в гуманитарной сфере”, – отметил дипломат.

Кстати, что касается гуманитарного сотрудничества, то белорусское образование традиционно пользуется спросом среди граждан Туркменистана. До пандемийного периода количество студентов из этой страны в белорусских вузах достигало 10 тыс. В белорусских вузах обучается около 4 тысяч граждан Туркменистана. «Будем работать и на этом направлении тоже», – пообещал Посол.

Станислав Чепурной станет новым послом Беларуси в Туркменистане, сменив на этом посту Вячеслава Бескостого, который занимал эту должность с октября 2019 года. ///nCa, 2 декабря 2024 г.