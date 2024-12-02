Национальный Лидер туркменского народа встретился с главой Совета аксакалов Организации тюркских государств

В рамках рабочего визита в Венгрию Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета аксакалов Организации Тюркских Государств Бинали Йылдырымом.

Йылдырым поблагодарил Бердымухамедова за активное участие в деятельности Совета Старейшин ОТГ и отметил, что реализация инициатив, озвученных национальным лидером туркменского народа на заседании Совета, будет способствовать повышению эффективности работы Совета и укреплению мира и доверия на планете.

В свою очередь Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что развитие эффективного двустороннего и многостороннего сотрудничества с тюркскими государствами является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана.

Говоря о контактах в культурно-гуманитарной сфере, Бинали Йылдырым отметил, что со стороны ТЮРКСОЙ на высоком уровне проведены международные мероприятия в честь объявления древнего города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году и 300-летия со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В ходе встречи также было подчёркнуто, что присвоение Президенту Турции Тайипу Эрдогану звания «Почётный старейшина Туркменистана» и вручение юбилейной медали «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» являются знаком признания заслуг турецкого лидера в укреплении отношений между двумя дружественными странами.

Констатировав долгосрочный, стратегический характер двустороннего партнёрства, собеседники отметили общность языка, культуры и духовных традиций обоих народов, что положительно влияет на последовательное развитие межгосударственного диалога. В этой связи состоялся обмен мнениями о перспективах туркмено-турецкого сотрудничества.///nCa, 2 декабря 2024 г.