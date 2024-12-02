Более 70 компаний примут участие в Выставке экспортных товаров Турции в Ашхабаде

С 4 по 6 декабря 2024 года в Ашхабаде пройдет 11-я Выставка экспортных товаров Турции с участием более 70 турецких компаний и ассоциаций. Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать Министр торговли Турецкой Республики Омер Болат вместе с делегацией.

Ожидается, что министр торговли Болат посетит стенды турецких компаний на ярмарке после ее открытия. Также в рамках визита в Туркменистан Министр проведет встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с заместителем Председателя Кабинета Министров, курирующим торговый сектор, Нокергулы Атагулыевым.

Выставка направлена на то, чтобы турецкие компании могли представить себя на рынке Туркменистана и открыть новые деловые возможности. Туркменские компании приглашаются на выставку, чтобы ближе познакомиться с высококачественной турецкой продукцией и оценить возможности сотрудничества с турецким бизнесом.

Также планируется организовать заседание Делового совета Турция-Туркменистан с участием Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и Торгово-промышленной палаты Туркменистана.///nCa, 2 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)