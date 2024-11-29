Делегация Туркменистана приняла участие в Экономическом форуме СПЕКА 2024 и 19-ой сессии Руководящего совета СПЕКА

С 26 по 28 ноября 2024 года в рамках Дней СПЕКА-2024 в Душанбе состоялись Экономический форум Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии–СПЕКА 2024 по тематике «Зеленое развитие в регионе СПЕКА», а также Девятнадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА.

В работе форума и сессии приняли участие представители из правительств государств-членов, агентств и программ ООН, соответствующих международных и региональных организаций, международных финансовых институтов, а также частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

Туркменскую сторону представила делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики Б.Ялаковым.

В повестку дня нынешнего форума вынесены вопросы «зеленого» экономического развития государств-участников СПЕКА, в частности обмен мнениями в таких направлениях, как водная и энергетическая безопасность и изменение климата, транспорт, «разумная» торговля, инновации и технологии для устойчивого развития и гендерное равенство.

Выступая на форуме, туркменская сторона обозначила позиции Туркменистана по ряду ключевых вопросов. В частности, было отмечено, что развитие «зеленой экономики», использование новых экологически приемлемых технологий и разработка инновационных решений в природоохранной сфере являются приоритетными векторами государственной политики страны.

Важными направлениями обеспечения динамичного и устойчивого развития национальной экономики, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, бережного отношения к богатейшей флоре и фауне страны для последующих поколений туркменистанцев является развитие возобновляемых источников энергии, и прежде всего, солнечной и ветровой.

Наряду с этим было сказано, что в Национальной стратегии Туркменистана об изменении климата одной из директив по митигации является разработка мер по сокращению выбросов метана при производстве, транспортировке и распределении природного газа. В прошлом году страна присоединилась к Глобальному метановому обязательству в ходе 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 28) в Дубае.

Как подчеркивалось, важными задачами в среднесрочной перспективе для Туркменистана и региона СПЕКА, в целом, являются: уменьшение выбросов метана, переход на использование солнечной и ветряной энергии, возможность производства зеленого водорода, осуществление мер по повышению энергоэффективности и энергосбережению, возможность производства энергии биомассы, информирование населения о преимуществах использования возобновляемых источников энергии, в том числе проведение информационной кампании в СМИ.

В выступлении туркменской стороны на Девятнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА была констатирована необходимость усиления взаимодействия стран в рамках ВТО, ввиду того, что содействие торговле в регионе СПЕКА выступает в числе приоритетных вопросов сотрудничества.

Кроме того, в ходе сессии Девятнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА был рассмотрен вопрос по председательству Туркменистана в СПЕКА в 2025 году, подготовке соответствующей Концепции и Плана мероприятий.

По результатам Экономического форума СПЕКА 2024 был принят Итоговый документ. ///МИД Туркменистана, 28 ноября 2024 г.