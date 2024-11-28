Туркменистан и Китай расширяют научное сотрудничество

27 ноября, в Ашхабаде на завершившемся III туркмено-китайском научно-инновационном форуме были подписаны ряд важных документов, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере науки и технологий, сообщает интернет-газета «Туркменистан: Золотой Век».

В ходе форума, который проходил на базе Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана, эксперты двух стран обсудили широкий спектр вопросов, включая химические и технологические инновации, переработку природного сырья, нанотехнологии, биотехнологии, сельское хозяйство, сейсмологию и многие другие.

Одним из ключевых итогов форума стало подписание Протокола 2-го заседания подкомитета по научно-техническому сотрудничеству Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству. Этот документ закрепляет намерения сторон развивать научное сотрудничество на основе ряда двусторонних соглашений.

В частности, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между ведущими научными учреждениями двух стран, которые предусматривают создание совместных центров исследований, обмен учеными и студентами, а также реализацию совместных научных проектов.

Среди подписанных документов:

1. Меморандум о взаимопонимании между Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана и Международным центром научно-технического обмена провинции Хубей Китайской Народной Республики о создании Туркмено-китайского центра научно-технического сотрудничества.

2. Меморандум о взаимопонимании между Международным научно-технологическим парком Академии наук Туркменистана и Институтом микробиологии Академии наук Китая.

3. Меморандум о взаимопонимании между Институтом химии Академии наук Туркменистана и Тяньцзиньским научно-техническим университетом Китая.

4. Меморандум о взаимопонимании между Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана и Институтом инженерной теплофизики Академии наук Китая.

5. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом сейсмологии администрации по землетрясениям Китая.

Подписанные документы открывают новые перспективы для развития научно-технического сотрудничества между Туркменистаном и Китаем и способствуют внедрению инновационных технологий в различные отрасли экономики обеих стран.///nCa, 28 ноября 2024 г.