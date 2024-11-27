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Министр иностранных дел Туркменистана встретился c Генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта

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26 ноября 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Рашида Мередова с Генеральным секретарем Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ) Умберто де Претто, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны отметили значимость стартовавшей сегодня в Ашхабаде двухдневной Международной конференции и выставки «Международные транспортные и транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024» (ITTC-2024), приуроченных ко дню Всемирного дня устойчивого транспорта.

Собеседники акцентировали внимание на многолетнем позитивном опыте взаимодействия Туркменистана с МСАТ, включая внедрение механизмов упрощения транзитных таможенных процедур и ускорение грузопотоков.

Особо подчеркнут вклад Туркменистана в развитие устойчивых транспортных систем, логистической взаимосвязанности, создание транспортно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с глобальными экономическими процессами. В этой связи отмечено, что по инициативе Туркменистана за последнее десятилетие было принято шесть резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому транспорту.

Кроме этого, собеседники обсудили возможности усиления кооперации в 2025 году, объявленном резолюцией Генассамблеи ООН Международным годом мира и доверия, в частности в рамках Председательства Туркменистана в Специальной̆ программе для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в следующем году.

Стороны условились продолжать сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая развитие правовой базы взаимодействия. /// nCa, 27 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)

 

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