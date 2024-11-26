Президент Туркменистана поздравил участников III Туркмено-китайского научно-инновационного форума

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников III Туркмено-китайского научно-инновационного форума «Инновации, новые технологии и вопросы внедрения их в производство».

Президент отметил, что ускоренное развитие науки привело к появлению новых направлений деятельности и расширению горизонтов научных исследований. Туркменистан стремится вывести науку на более высокий уровень и активизировать международное сотрудничество в этой сфере.

В стране реализуются комплексные меры по поддержке устойчивого роста государства, в том числе масштабное внедрение цифровой системы. Это способствует появлению новых отраслей, индустриальных производств и инновационных методов управления.

Особое внимание уделяется реализации смарт-проектов, основанных на новейших информационно-коммуникационных технологиях. Примером такой инициативы является город Аркадаг, полностью построенный на основе инноваций.

Туркменистан также создал Международный научно-технологический парк Академии наук и провел Международный инвестиционный форум, в рамках которого состоялась конференция по привлечению высоких технологий и выставка HI-TECH–2024. Кроме того, утверждена Стратегия развития сферы науки в Туркменистане на 2024–2052 годы.

«Китайская Народная Республика является одним из главных стратегических партнёров Туркменистана. Туркмено-китайское сотрудничество по линии политики, экономики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, в других направлениях развивается активно и плодотворно с учётом новых факторов глобального развития, национальных интересов и приоритетов социально-экономического роста наших дружественных государств. Туркменистан и Китай – страны, которые стремятся ориентировать экономический, культурный и природный потенциал во имя всеобщего прогресса, поддержания мира и благополучия на планете», – подчеркнул Президент.

Ключевым направлением двусторонних отношений является партнерство в сфере культуры, образования и науки. В рамках Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству действует подкомитет по научно-техническому сотрудничеству.

Президент отметил, что Китай является одним из лидеров в области науки и высоких технологий. Туркменистан заинтересован во внедрении передовых технологий и инновационных разработок в производство.

Особое внимание уделяется инновационным разработкам, применению передового опыта и современных технологий в экономике. Это способствует укреплению позиций Туркменистана в мировой экономике.

Туркменистан активно развивает сотрудничество в области нано-, био- и химических технологий, информационно-коммуникационных технологий, энергетики, молекулярной биологии, сельского хозяйства, экологии, генетики, производства современных медицинских и лекарственных средств, инновационной экономики и гуманитарных наук. Это не только стимулирует экономический рост, но и направлено на решение социальных задач и повышение уровня жизни людей.

Президент выразил уверенность, что III Туркмено-китайский научно-инновационный форум внесет значительный вклад в развитие научно-технического сотрудничества между двумя странами. ///nCa, 26 ноября 2024 г.