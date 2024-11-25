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В Туркменистане стартовал 4-й сезон международной программы Technovation Girls

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24 ноября в в столичном бизнес-центре «Аркач» прошло стартовое мероприятие очередного сезона программы Technovation Girls Turkmenistan. Встреча собрала заинтересованных участниц, предпринимателей, и выпускниц прошлых сезонов программы.

В ознаменование старта очередного сезона, представители страновой команды проекта провели ознакомительную презентацию и подробно рассказали о ключевых аспектах Technovation Girls и поделились достижениями прошлых лет: за прошедшие сезоны в мировой полуфинал глобального соревнования вышли 14 команд из Туркменистана.

Завершением встречи традиционно стала сессия нетворкинга, во время которой участники ближе познакомились как друг с другом, так и с приглашенными экспертами, партнерами программы.

Международная программа Technovation Girls проходит в Туркменистане уже 4-й год подряд. Проект представляет собой глобальную инициативу, нацеленную на развитие социального предпринимательства и продвижение возможностей молодых девушек в областях STEM (науки, техрологий, инженерии и математики). В рамках крупнейшего технологического соревнования для девушек участницы собираются в команды до 5 человек и работают над созданием мобильного приложения, нацеленного помочь в решении общественных проблем на местном или международном уровне. В завершение каждого сезона команды-финалисты собираются на Всемирном Саммите в Калифорнии где представляют свои прототипы лидерам ведущих технологических компаний, таких как Google, Meta и Amazon. Программа осуществляется при поддержке посольства Соединённых Штатов Америки в Туркменистане.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте (https://technovationchallenge.org/) и на странице проекта в Instagram (@technovation_tm).///nCa, 25 ноября 2024 г. ( материал предоставлен международной программой для девушек Technovation Girls в Туркменистане)

Несколько фотографий с мероприятия:

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