В Минобразования Туркменистана обсуждены результаты европейского образовательного проекта DARYA

20 ноября 2024 года в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча заместителя министра Азата Атаева с Кристиной Хемшемайер, координатором Европейского фонда образования (ETF) по странам Центральной Азии, посвященная обсуждению достижений и перспектив сотрудничества в рамках проекта DARYA. Этот проект, реализуемый при поддержке Европейского Союза, направлен на развитие у молодежи в Центральной Азии необходимых навыков и совершенствование системы профессионального образования.

Как сообщает министерство образования Туркменистана, в ходе встречи Азат Атаев подчеркнул важность взаимодействия в рамках проекта DARYA и высоко оценил достигнутые результаты Туркменистана по всем трем основным модулям проекта:

Модуль 1: Развитие навыков, ориентированных на будущее — нацелен на улучшение сбора и анализа данных об образовательных потребностях, что позволяет точнее прогнозировать и планировать развитие необходимых для экономики навыков.

Модуль 2: Гибкие и проницаемые подходы к квалификациям — направлен на создание более гибких квалификационных структур, которые учитывают разные пути обучения и обеспечивают равные возможности для всех, а также облегчают мобильность рабочей силы.

Модуль 3: Гибкие и инклюзивные подходы к преподаванию и обучению — направлен на внедрение современных методов преподавания, ориентированных на развитие ключевых компетенций и учитывающих потребности рынка труда.

Туркменистан активно участвует в проекте DARYA, демонстрируя приверженность модернизации системы профессионального образования и подготовки квалифицированных специалистов. В рамках Модуля 3 активно применяется методика SCAFFOLD — инновационный инструмент для организации образовательных занятий, разработанный Европейским фондом образования и Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC). SCAFFOLD представляет собой набор из 102 карточек, которые помогают преподавателям планировать и проводить учебную деятельность, обеспечивая поддержку студентов на каждом этапе их обучения. Этот метод способствует постепенному развитию самостоятельности студентов и творческому подходу к обучению.

В рамках встречи был представлен успешный опыт проведения обучающих семинаров для преподавателей вузов, средних профессиональных и профессионально-технических учебных заведений Туркменистана с использованием методики SCAFFOLD.

Хемшемайер предложила дальнейшее развитие сотрудничества по следующим приоритетным направлениям:

Центры передового опыта. В европейской практике Центры передового опыта являются лидерами в образовательной системе, внедряя инновации, поддерживая постоянное обновление квалификаций и удовлетворяя запросы рынка труда. Эти центры ориентированы на развитие профессиональных навыков, применение новейших технологий и укрепление международного сотрудничества, чтобы их выпускники были конкурентоспособными и востребованными на глобальном уровне.

Механизмы прогнозирования потребностей в навыках. Создание системы, способной предвидеть изменения на рынке труда и определять будущие потребности в навыках, позволит адаптировать учебные программы и квалификационные стандарты, способствуя долгосрочному устойчивому развитию системы профессионального образования.

Валидация и сертификация неформального образования . Данная инициатива направлена на признание и сертификацию навыков, полученных вне формальной системы образования, что открывает больше возможностей для трудоустройства и профессионального роста.

Системы самооценки качества образовательных учреждений. Введение самооценки позволит профессионально-техническим учебным заведениям проводить внутренний анализ и улучшать свои образовательные программы, поддерживая высокие стандарты и содействуя росту качества обучения.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с проектом DARYA и видит в этом сотрудничестве ключ к совершенствованию системы профессионального образования и повышению её соответствия современным требованиям рынка труда.

DARYA – это первый региональный проект, финансируемый ЕС, полностью ориентированный на меры, которые поддерживают инклюзивные возможности развития навыков, соответствующих рынку труда, для молодежи в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Пятилетний проект (2022-2027 годы) с бюджетом в 10 миллионов евро реализуется Европейским Фондом Образования (ETF), специализированным учреждением Европейского союза, базирующимся в Италии. ///nCa, 21 ноября 2024 г.