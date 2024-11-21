Новое предприятие в Туркменабаде производит глицирризиновую кислоту из солодки

В промышленной зоне города Туркменабад в октябре этого года открылось новое предприятие по производству глицирризиновой кислоты из солодкового корня (лакрицы). Предприятие входит в состав агропромышленного комплекса «Buýan» Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Открытие завода является важным шагом в развитии перерабатывающей промышленности Туркменистана. В Лебапском велаяте лакрица (солодковый корень) собирается уже более ста лет, большая часть которой экспортируется в виде сырья и экстракта. Туркменская лакрица отличается высоким содержанием глицирризиновой кислоты.

Новое предприятие позволяет получать глицирризиновую кислоту в чистом виде, которая пользуется большим спросом на внутреннем и внешнем рынках. Глицирризиновая кислота широко применяется в фармакологии, косметологии и пищевой промышленности.

Производственная мощность предприятия составляет 4500 тонн солодкового корня в год, из которых получается 390 тонн нерафинированной глицирризиновой кислоты. На всех этапах производства, от заготовки сырья до получения готового продукта, уделяется особое внимание качеству.

Лаборатория бактериологии и микробиологии предприятия оснащена современным оборудованием из Японии, Германии и Италии, что позволяет проводить физико-механические испытания сырья, определять его влажность, состав примесей и объем экстрактивных веществ.

Сотрудники лаборатории контролируют все параметры сырья, прогнозируя объем выхода конечной продукции и содержание глицирризиновой кислоты в готовом порошке.

Производство глицирризиновой кислоты представляет собой сложный многоэтапный процесс. Сырьё со склада поступает в дробильный цех, где специальное оборудование «MION & MOSOLE» раздробляет корень в два этапа до необходимых для экстракции мелких размеров, откуда подаётся в аппарат экстракции «DELLA TOFFOLA». В этом цехе установлено 54 экстрактора в трёх секциях, где происходит медленная реакция. Каждый экстрактор рассчитан на производство 200 килограммов экстракта. Далее полученный экстракт сушится в цехе седиментации в специальном сушильном аппарате, молотится до порошкообразного вида и расфасовывается.

Все операции на предприятии автоматизированы. Конечный продукт расфасовывается в мешки по 25 кг, устойчивые к влаге.

Производство не загрязняет окружающую среду и является безотходным, так как промышленные остатки используются в качестве удобрения. Продукция нового предприятия востребована во многих отраслях и способствует развитию экономики и здравоохранения страны. Надпись на мешках «Произведено в Туркменистане» гарантирует экологическую чистоту продукта.

Новое производство также стимулирует научные исследования в области получения новых производных глицирризиновой кислоты.///nCa, 21 ноября 2024 г. (на основе репортажа газеты «Нейтральный Туркменистан»)