Посольство Туркменистана в Румынии провело встречу с туркменскими студентами

20 ноября 2024 года Посольством Туркменистана в Румынии была организована творческая встреча с участием представителей дипмиссии и туркменских студентов обучающиеся в ВУЗах Румынии.

В своем выступлении Посол А.Аннаев отметил достижения в молодежной политике страны, а также роль и высокие показатели молодого поколения в разных сферах. Было подчеркнуто, что от нынешнего поколения ожидают стремлений к знанию и служения отчизне во имя укрепления и процветания государства Туркменистан.

В ходе выступлений говорилось о широкомасштабных мероприятиях прошедших в 2024 году «Году великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», древнем туркменском городе Анау, который стал культурной столицей тюркского мира на 2024 год. Также были освещены итоги Международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития».

Как отметил Посол, празднование 300-летнего юбилея туркменского поэта-философа Махтумкули Фраги проводится как внутри страны, так и за рубежом. Эти мероприятия направлены на сохранение, изучение и популяризацию в мире богатейшего культурного наследия туркменского народа, являющегося неотъемлемой частью общечеловеческой культурной сокровищницы.

Сегодня творчество Махтумкули Фраги проникает в духовный мир людей и отражает общечеловеческие жизненные вопросы. Именно по этой причине его прекрасные стихи, звучащие на устах как песня и впитанные памятью как мудрость, были переведены и переводятся на десятки языков мира, в том числе и на румынский язык.

В выступлениях прозвучали мнения о роли творчества Махтумкули Фраги в туркменской, а также в мировой литературе, об изучении философского наследия поэта, о новых открытиях в исследованиях его жизни и творчества. Было также отмечено, что глубокие мысли в этих замечательных стихах, устремленные в будущее, отвечают духовным потребностям не только туркменского народа, но и всего человечества.

Обмен мнениями участников мероприятия был продолжен за праздничным туркменским дастарханом.///nCa, 20 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)