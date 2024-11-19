Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует разработать новую пятилетнюю стратегию для Туркменистана, в которой особое внимание будет уделено развитию экспортного потенциала страны. Об этом заявил глава Представительства ЕБРР в Туркменистане Эрик Ливни в интервью газете “Нейтральный Туркменистан”.

ЕБРР, являясь крупнейшим инвестором в Центральной Азии, с момента своего основания в 1991 году, активно поддерживает развитие частного сектора в странах региона.

«В Туркменистане ЕБРР стоял у истоков очень многих частных компаний в самых разных отраслях экономики: от сельского хозяйства до производства продуктов питания и мебели, от строительных и упаковочных материалов до логистики и транспортных услуг. Мы работаем с туркменскими банками, помогаем им в освоении современных финансовых инструментов, в т.ч. для осуществления международных торговых операций, предоставляем валютное финансирование для кредитования малого бизнеса», отметил Ливни.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал более 333 миллионов евро в 87 проектов в Туркменистане, фокусируясь на поддержке промышленного производства и малого и среднего бизнеса. Продукция туркменских компаний, сотрудничающих с ЕБРР, успешно конкурирует с импортными аналогами на внутреннем рынке и всё чаще выходит на рынки соседних стран. В настоящее время портфель ЕБРР в Туркменистане включает 15 проектов общей стоимостью 22 миллиона евро.

В новой стратегии ЕБРР планирует использовать все имеющиеся инструменты для стимулирования экспорта из Туркменистана.

«Для этого мы постараемся использовать весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств – прямое кредитование частного бизнеса с целью внедрения современных технологий, создание соответствующих банковских продуктов совместно с туркменскими финансовыми институтами, включая не только кредитование, но и нефинансовые услуги (т.е. оказание консультаций для выхода на внешние рынки). Отдельная тема – финансирование внешнеторговых операций», – пояснил Ливни.

Помимо поддержки частного сектора, ЕБРР также заинтересован в развитии инфраструктуры Туркменистана, в частности, в сферах управления водными ресурсами, возобновляемой энергетики и транспорта.

Что касается транспорта, Банк видит наиболее перспективным развитие Транскаспийского транспортного коридора, который может стать важной альтернативой существующим маршрутам грузоперевозок между Европой и Азией. Это принесёт значительные дивиденды всем странам региона, в том числе и Туркменистану.

«Банк готов инвестировать в инфраструктуру Транскаспийского коридора, а также работать над снижением так называемых «мягких» барьеров для движения товаров и людей по этому пути, например, за счёт гармонизации и цифровизации таможенных процедур», – отметил глава представительства ЕБРР.

«Сотрудничество в таких сферах, как возобновляемая энергия и управление водными ресурсами, чётко вписывается в «зелёную» повестку ЕБРР. Мы будем очень рады помочь обезопасить Туркменистан от грядущих климатических изменений, содействовать внедрению энерго- и водосберегающих технологий, развитию «зелёной» энергетики», – подчеркнул Ливни.

Разработка новой стратегии будет осуществляться совместно с туркменскими властями. Для этого будет создана межведомственная рабочая группа.

ЕБРР видит большой потенциал в развитии Туркменистана и готов и дальше оказывать поддержку стране в достижении ее экономических целей. ///nCa, 19 ноября 2024 г.