COP29: Обеспечение будущего для каждого ребенка посредством действий по борьбе с изменением климата

Джалпа Ратна, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане

Сегодня, когда на Конференции ООН по изменению климата COP-29 в Баку проходит Круглый стол высокого уровня по вопросам детей, молодежи и действий в области климата, мы понимаем, что климатический кризис все больше становится кризисом прав детей. В этом году дети и молодежь снова сталкиваются с суровой реальностью: несмотря на то, что они несут небольшую ответственность за глобальное потепление, они сталкиваются с некоторыми из его самых суровых последствий. Сегодня почти каждый ребенок на Земле подвергается по крайней мере одному климатическому или экологическому риску. Около миллиарда детей живут в странах, сталкивающихся с чрезвычайно высокими климатическими рисками, и все же глобальные действия остаются недостаточными для их защиты.

ЮНИСЕФ активно участвует в COP29, чтобы гарантировать, что потребности, права и перспективы детей не остались без внимания. Вызовы, с которыми сталкиваются дети мира, огромны: рекордная жара, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления влияют на их здоровье, развитие, безопасность и доступ к основным услугам. Наша миссия — сделать так, чтобы дети стали центральными фигурами в политике, действиях и инвестициях в области климата на всех уровнях.

Кэтрин Рассел, Исполнительный директор ЮНИСЕФ, подчеркнула срочность наших коллективных мер реагирования: «Дети пережили еще один год рекордного зноя, разрушительных наводнений, засухи и ураганов, опасных для жизни. Они меньше всего виноваты в этих кризисах, но при этом несут самое тяжкое бремя последствий. Сейчас самое время действовать. На COP-29 правительства должны отдать приоритет правам детей в решениях. Мировые лидеры должны сделать системы здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии — те самые жизненно важные пути, на которые полагаются дети — устойчивыми к последствиям изменения климата».

В этом году COP29 должна выйти за рамки диалога и взять на себя ощутимые обязательства в отношении детей. Национально определяемые вклады (NDC) и Национальные планы адаптации (NAP) необходимо усилить, чтобы отразить уникальные уязвимости и потребности детей. Сегодня менее половины Национально определяемых вкладов (NDC) содержат какие-либо вопросы, связанные с детьми, в то время как воздействие изменения климата на молодое население является непропорциональным.

Призыв ЮНИСЕФ к действию на COP-29

На COP-29 ЮНИСЕФ призывает мировых лидеров к решительным действиям по защите будущего детей посредством следующих мер:

Признать влияние изменения климата на детей в решениях COP-29

Мы настоятельно призываем, чтобы в решениях COP-29 было официально признано серьезное влияние изменения климата на детей и чтобы оно основывалось на рекомендациях Экспертного диалога по вопросам детей и изменения климата.

Увеличить финансовые вложения в борьбу с изменением климата, ориентированную на нужды детей

Новые финансовые цели для борьбы с изменением климата должны быть обусловлены правами детей. Текущее финансирование недостаточно, и необходимо существенное увеличение для удовлетворения непосредственных потребностей детей и создания устойчивых инфраструктур, ориентированных на детей.

Вовлекать детей и молодежь в процесс принятия решений по вопросам климата

Дети заслуживают права голоса в решениях, которые определяют их будущее. COP29 должна создать прецедент для расширения прав и возможностей детей и молодежи для конструктивного участия в обсуждениях политики в области климата, гарантируя, что их уникальные точки зрения будут услышаны и учтены.

Обеспечить, чтобы политика и планы отражали потребности детей

Чтобы обеспечить достойное будущее, мы должны отдавать приоритет детям в действиях по борьбе с изменением климата. ЮНИСЕФ призывает, чтобы все Национально определяемые вклады (NDC) и Национальные планы адаптации (NAP) учитывали интересы детей, признавая серьезное и уникальное воздействие изменения климата на них. Эти политики должны включать амбициозные цели по сокращению выбросов, согласованные с целью 1,5 °C, и отдавать приоритет критически важным социальным услугам, устойчивым к изменению климата, включая образование, здравоохранение, водоснабжение и санитарию (WASH) и системы социальной защиты. Мы призываем политиков включать детей, особенно из маргинализированных сообществ, в эти процессы планирования, гарантируя, что их голоса и потребности формируют устойчивые решения. Бюджеты NDC должны четко выделять ресурсы для защиты и укрепления услуг, ориентированных на детей. Чтобы поддержать это, мы подчеркиваем необходимость надежного отслеживания данных о воздействии климата на детей для создания сратегических действий, основанных на фактических данных.

Приверженность Туркменистана климатическому образованию

В Туркменистане ЮНИСЕФ сотрудничает с Правительством в целях повышения устойчивости сектора образования страны к последствиям изменения климата. Туркменистан первым в Центральной Азии включил учебную программу по адаптации к изменению климата в начальное и среднее образование. Тренинги по наращиванию потенциала, проведенные по всей стране, позволили учителям ознакомиться с передовой международной практикой преподавания, используя недавно внедренные методические руководства для интерактивного обучения по темам, связанным с климатом. Благодаря совместным действиям ЮНИСЕФ и Министерства образования, учащиеся приобретают важные знания и навыки в области устойчивости к изменению климата, защиты окружающей среды и снижения риска бедствий, одновременно приобретая экологические социальные привычки. Кроме того, в 2024 году ЮНИСЕФ в партнерстве с Bouygues Turkmen и Yash Tebigatchy организовал Экологический молодежный лагерь. Это мероприятие объединило молодых экологических активистов, предоставив им более глубокое понимание вопросов изменения климата и помогая им развивать навыки для местного и национального воздействия.

Пути продвижения вперед

Работа ЮНИСЕФ в Туркменистане и во всем мире показывает, что когда мы инвестируем в детей и наделяем их знаниями, мы формируем поколение, способное к значимым и устойчивым изменениям. Однако для создания настоящего воздействия, мировым лидерам необходимо обеспечить, чтобы права детей были в центре климатических действий.

Давайте работать вместе, чтобы выполнить наше обязательство перед каждым ребенком, гарантируя, что они унаследуют планету, которая предоставит им устойчивое будущее. Пришло время прислушаться к голосам самых юных, действовать решительно и обеспечить более безопасный, более устойчивый мир для будущих поколений. ///nCa, 18 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)