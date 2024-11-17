Дни культуры Узбекистана в Ашхабаде: яркий праздник дружбы и творчества

18 ноября в Ашхабаде, столице Туркменистана, стартуют Дни культуры Республики Узбекистан. Мероприятие, направленное на укрепление культурных связей между двумя братскими народами, обещает стать ярким событием в культурной жизни страны.

Торжественная церемония открытия состоится во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. Гостей ждет насыщенная концертная программа, представленная ведущими мастерами искусств Узбекистана. Зрители смогут насладиться неповторимыми мелодиями и ритмами узбекской музыки, увидеть красочные национальные танцы и яркие костюмы.

Одним из ключевых событий Дней культуры станет выставка прикладного искусства Узбекистана, которая развернется в фойе Дворца Мукамов. Гости смогут познакомиться с богатым культурным наследием узбекского народа, увидеть уникальные образцы народных ремесел и изделий декоративно-прикладного искусства.

19 ноября состоится встреча писателей и поэтов двух стран, посвященная творчеству великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Литературный вечер пройдет в Государственной библиотеке Государственного культурного центра Туркменистана и станет прекрасной возможностью для обмена творческим опытом и укрепления культурных связей между Туркменистаном и Узбекистаном.

Завершающим аккордом Дней культуры станет масштабное мероприятие в парке «Ташкент» 19 ноября. Гостей ждет концерт узбекских артистов, презентация национальных костюмов, а также выставка национальных блюд и кулинарного искусства.

Дни культуры Узбекистана в Туркменистане – это не только праздник искусства, но и яркое свидетельство дружбы и сотрудничества между двумя народами. Мероприятие способствует укреплению культурных связей, расширению гуманитарных контактов и взаимообогащению культурного наследия двух стран. ///nCa, 17 ноября 2024 г.