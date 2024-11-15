В Брюсселе прошла очередная Межпарламентская встреча между Туркменистаном и ЕС

14 ноября 2024 года в здании Европейского парламента в Брюсселе прошла 7-я Межпарламентская встреча Туркменистана и Европейского Союза.

Туркменскую делегацию возглавил Юсупгулы Эщаев, председатель Комитета Меджлиса Туркменистана по защите прав и свобод человека, а делегацию Европейского парламента г-жа Джузи Принчи, председатель делегации ЕС по отношениям с Центральной Азией и Монголией.

В сфере прав человека, верховенства закона и социальной политики делегация Туркменистана выразила свою открытость к диалогу и озвучила недавние достижения, такие как искоренение безгражданства, отметив активное сотрудничество с ЕС, ОБСЕ и ООН для усиления защиты прав человека и социальных гарантий.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее сотрудничество, а также возможности налаживания новых направлений взаимодействия. Обсуждались усилия Туркменистана по диверсификации экономики и расширению торгово-инвестиционных связей с Европейским Союзом.

Делегации выразили заинтересованность в углублении экономических отношений. Туркменской стороной были озвучены законодательные меры, нацеленные на улучшение доступности рынка и стимулирование иностранных инвестиций, обеспечивающие равные условия для всех партнеров.

На встрече была подчеркнута стратегическая значимость Центральной Азии как моста между Европой и Азией. В этой связи были обсуждены вопросы партнерства в области транспорта и инфраструктуры, включая текущие и планируемые региональные транспортные инициативы, направленные на усиление взаимосвязанности.

Участники также отметили успешный запуск координационной платформы в области транспорта между Центральной Азией и Европейским Союзом в Ашхабаде в октябре текущего года в ходе визита Еврокомиссара Ютты Урпилайнен в Туркменистан.

Стороны также отметили важность академических обменов и межрегионального сотрудничества. Делегация Туркменистана подтвердила своё предложение провести встречу министров образования стран Центральной Азии и ЕС, а также глав высших учебных заведений.

Делегации условились провести восьмую Межпарламентскую встречу между Туркменистаном и Европейским Союзом в Туркменистане. ///МИД Туркменистана, 15 ноября 2024 г.