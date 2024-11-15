В ближайшее время будет создан Фонд кино тюркских стран

14 ноября 2024 года в рамках кинофестиваля Горкут Ата в Ашхабаде состоялся кинематографический саммит Тюркского мира-2024, сообщает ТЮРКСОЙ.

В саммите, организованном Государственным комитетом телевидения, радиовещания и кинематографии Туркменистана и ТЮРКСОЙ, приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, а также генеральные директора кинематографических компаний стран-участниц ТЮРКСОЙ, продюсеры, режиссеры и актеры со всего тюркского мира.

Выступая с заявлениями для представителей прессы после саммита, генеральный секретарь Султан Раев подчеркнул важность совместного производства фильмов в тюркском мире.

Раев отметил, что саммит предоставил возможность заинтересованным сторонам тюркского кинематографа познакомиться друг с другом, тем более, что сегодня существует множество возможностей для совместного кинопроизводства.

По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию Фонда кино Тюркского мира. Упомянув решения 11-го саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Бишкеке, Раев сообщил: «На этом саммите наши президенты возложили на нас очень важную обязанность. Действительно, в соответствии с решением, принятым в Бишкеке, перед нашими заинтересованными сторонами была поставлена задача создать механизм финансирования, который окажет финансовую поддержку тюркскому кино и станет спасательным кругом для совместного производства. В ближайшее время будут создана рабочая группа, и я верю, что вскоре мы сможем поделиться хорошими новостями, которых весь сектор ждал много лет».

На мероприятии заместитель председателя госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Аннасахет Какаев отметил, что кинематограф является одним из наиболее эффективных инструментов укрепления культурных связей.

Туркменистан готов поделиться всеми своими знаниями и опытом в области кино, добавил он.

В ходе своих презентаций участники саммита поделились идеями и мнениями, касательно повеления кинофестиваля Горкут Ата. ///nCa, 15 ноября 2024 г.