ПРООН и «Туркменпортал» продолжают сотрудничество, направленное на ускорение достижения ЦУР в Туркменистане

Ашхабад, 15 ноября 2024 г.: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане и крупный частный медиапортал страны «Туркменпортал» подписали продление Меморандума о взаимопонимании (МОВ) на период 2024-2026 гг. в целях укрепления сотрудничества по осуществлению Целей устойчивого развития (ЦУР). Церемония подписания состоялась в здании ООН в Ашхабаде 15 ноября 2024 года.

Основываясь на успехе предыдущего сотрудничества, данное обновленное соглашение направлено на дальнейшее усиление реализации национальных приоритетов развития, используя совместный опыт, ресурсы и сети для повышения осведомленности, знаний и вовлеченности общества в ключевых направлениях развития.

Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, отметила: «Данное обновленное партнерство с «Туркменпорталом» подчеркивает жизненно важную роль СМИ в продвижении ЦУР. Вместе мы стремимся расширить возможности людей, усилить ключевые послания о вопросах развития и вдохновить на совместные действия ради устойчивого будущего».

Партнерство будет направлено на продвижение национальной повестки развития Туркменистана с особым акцентом на такие важные направления, как диверсификация экономики, развитие креативной экономики, цифровая трансформация, гендерное равенство, изменение климата, снижение рисков бедствий и устойчивое управление природными ресурсами. Содействуя развитию креативности и инноваций, партнерство нацелено на использование новых возможностей в сфере цифровых медиа и других креативных отраслей для стимулирования экономического роста и расширения возможностей сообществ по всему Туркменистану.

Гуванч Нурмырадов, Генеральный директор «Туркменпортала», сказал: «Партнерство с ПРООН является важным шагом для «Туркменпортала» в поддержке целей развития Туркменистана. Данное сотрудничество позволяет нам использовать нашу платформу для повышения осведомленности, вовлечения общественности и содействия прогрессу страны».

В рамках меморандума стороны также будут уделять приоритетное внимание расширению прав и возможностей женщин и девочек, продвижению их участия в цифровых технологиях и повышению цифровых навыков населения с целью обеспечения равного доступа к преимуществам цифровой эпохи как для женщин, так и для мужчин. ///nCa, 15 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)