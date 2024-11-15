Председательство Кыргызстана в Диалоге женщин-лидеров стран Центральной Азии завершилось заключительной конференцией и выставкой, направленными на укрепление женского предпринимательства в Центральной Азии

14-15 ноября Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава РЦПДЦА Каха Имнадзе принял участие в заключительной конференции Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии (CAWLC) под председательством Кыргызстана в Бишкеке. Конференции предшествовала региональная выставка женского предпринимательства «Woman Entrepreneurship EXPO-2024», которая объединила женщин-предпринимателей и высокопоставленных представителей CAWLC со всей Центральной Азии с целью содействия трансграничному сотрудничеству и инвестициям в женское предпринимательство.

«Woman Entrepreneurship EXPO-2024» послужила платформой для женщин-предпринимателей, предоставив возможности для общения, обмена опытом и привлечения инвестиций, имеющих решающее значение для развития предприятий, возглавляемых женщинами, в Центральной Азии.

В конференции Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии приняли участие высокопоставленные представители платформы, а также женщины-предприниматели, эксперты и члены гражданского общества из Центральной Азии. Целью конференции было обеспечение открытого и инклюзивного форума для женщин-новаторов из Центральной Азии, лиц, принимающих решения, национальных инвесторов и государственных органов, занимающихся патентованием и поддержкой инноваций. В ходе динамичных дискуссий участники поработали над общим видением и определили потенциальные механизмы поддержки женщин-новаторов, способствуя созданию среды, благоприятствующей развитию инновационного потенциала женщин в Центральной Азии.

В рамках конференции прошла специальная сессия, на которой были отмечены достижения председательства Кыргызстана в CAWLC, рассмотрены достигнутые стратегические цели и заложена основа для будущего прогресса.

Специальный представитель в своем выступлении высоко оценил роль CAWLC в интеграции афганских женщин в деятельность платформы за последний год. Он призвал CAWLC поддерживать этот импульс, продолжать поддерживать афганских женщин и развивать сотрудничество с инициативами гражданского общества по всему региону. Специальный представитель также подчеркнул важность постоянных консультаций по вопросам устойчивости платформы для обеспечения постоянного положительного воздействия.

Конференция завершилась принятием Итогового документа, в котором изложены обязательства Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии на ближайшие годы, включая постоянное взаимодействие с афганскими женщинами, начало консультаций по разработке регионального Плана действий «Женщины, мир и безопасность» и запуск региональных инициатив, способствующих сотрудничеству между женщинами-предпринимателями и новаторами по всей Центральной Азии и Афганистану.

Это событие ознаменовало завершение председательства Кыргызстана в CAWLC в 2024 году, и теперь председательство на 2025 год перешло к Таджикистану.

В рамках своего визита Специальный представитель Генерального секретаря также провел встречи с заместителем министра иностранных дел г-ном Асеином Исаевым и членами дипломатического корпуса, обсудив актуальные вопросы, касающиеся Кыргызстана и региона, а также сотрудничество с РЦПДЦА и его предстоящие инициативы. ///РЦПДЦА, 15 ноября 2024 г.