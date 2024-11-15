АБР запускает крупную инициативу для Центральной Азии и Южного Кавказа по повышению устойчивости к таянию ледников

Азиатский банк развития (АБР) запустил новую региональную программу “Ледники для фермерских хозяйств”, которая будет способствовать устойчивому водопользованию и продовольственной безопасности в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Пакистане в условиях катастрофических последствий ускоренного таяния ледников из-за изменения климата, говорится в пресс-релизе АБР от 14 ноября 2024 года.

При поддержке Фонда подготовки проектов Зеленого климатического фонда (GCF) АБР проведет оценку рисков, связанных с таянием ледников в Азербайджане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане, что сформирует научно-техническую основу для программы “Ледник для фермерских хозяйств”.

Поскольку к 2100 году температура в регионе, по прогнозам, повысится на 6 градусов по Цельсию, потеря ледниковой массы угрожает хрупкому балансу экосистем, нарушая водоснабжение сельского хозяйства и гидроэнергетики и ставя под угрозу средства к существованию более чем 380 миллионов человек.

Президент COP29 и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев; министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев; Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев; председатель Комитета по охране окружающей среды Таджикистана Баходур Шерализода; и министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов подписали декларацию о поддержке сохранения ледников с президентом АБР Масацугу Асакавой и директором по инвестициям GCF Генри Гонсалесом. Документ был подписан в Баку на панельной дискуссии COP29 на тему “Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии”.

“Поскольку таяние ледников изменяет водные потоки, нарушает жизнь людей и разрушает экосистемы, мы должны действовать немедленно”, – сказал Асакава. “Как климатический банк Азиатско-Тихоокеанского региона, мы рады, что к нам присоединились ключевые партнеры в запуске этой программы, направленной на стимулирование международного сотрудничества и достижение результатов там, где они наиболее важны – на местах, в сообществах, подверженных риску”.

Проект “Ледники для фермерских хозяйств” предусматривает мобилизацию до 3,5 миллиардов долларов от АБР, ЗКФ, правительств, партнеров по развитию и частного сектора при условии одобрения советом директоров участвующих организаций. В дополнение к инвестициям в водоснабжение и сельское хозяйство, программа окажет поддержку уязвимым сообществам, которым угрожает таяние ледников, особенно в уязвимых горных регионах.

“ЗКФ признает региональную программу «Ледники для фермерских хозяйств» жизненно важной инициативой по повышению устойчивости к изменению климата и содействию устойчивому развитию”, – сказал Гонсалес. “Признавая глубокую уязвимость горных сообществ и экосистем, эта программа играет важную роль в сохранении наших драгоценных водных ресурсов и расширении прав и возможностей тех, кто подвергается наибольшему риску. Эта программа воплощает в себе важнейшее сотрудничество и инновационные стратегии, необходимые для решения серьезных проблем, связанных с изменением климата. Вместе мы сможем построить устойчивое будущее для всех, особенно для уязвимых групп населения, которые зависят от наших горных ландшафтов”.

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб и министр экономики и устойчивого развития Грузии Геннадий Арвеладзе также приняли участие в параллельном мероприятии COP29.

Ледники являются важнейшими поставщиками природных услуг. Постепенная тая, они питают реки, которые обеспечивают воду на нужды сельского хозяйства, гидроэнергетики и за пределами национальных границ.

В районах, расположенных выше по течению, таяние ледников сокращает сток воды, что негативно сказывается на местном сельском хозяйстве и усугубляет нехватку воды. В низовьях увеличение ледникового стока может привести к наводнениям. Поскольку ледники продолжают сокращаться, население как в верховьях, так и в низовьях сталкивается с растущей нехваткой воды и продовольствия, а также с большим риском для критически важной инфраструктуры.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников, а Таджикистан в следующем году примет Международную конференцию по сохранению ледников в Душанбе. ///nCa, 15 ноября 2024 г. [фото – Trend, АБР]