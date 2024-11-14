Отпразднуйте Всемирный День Пахлавы

Пахлава – восхитительная турецкая выпечка с тонкими, как папиросная бумага, слоями теста фило, сливочным маслом и ароматным сладким сиропом (шербет) почти наверняка является первым десертом в гастрономическом маршруте каждого туриста, посещающего Турцию. Как нам всем известно День пахлавы отмечают 17 ноября. Давайте вместе окунемся в историю этого увлекательного десерта.

Церемониальный десерт

Источники указывают, что пахлава произошла из турецкой культуры юфка, появившись в своем нынешнем совершенном виде на кухнях османского дворца. Пахлаву подавали на праздниках, застольях и в важные исторические дни. Десерт готовили только мастера-повара, специально обученные приготовлению пахлавы. Эти опытные мастера могли раскатать тесто филло в листы толщиной бумаги.

Газиантепская пахлава

В Юго-Восточной Анатолии город Газиантеп известен своими кулинарными традициями и входит в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Примечательно, что выдающаяся пахлава Газиантепа известна во всем мире. В 2013 году «Газиантеп Пахлава» получил статус охраняемого географического указания ЕС.

Почтенная городская традиция пахлавы передавалась из поколения в поколение, а ученики учились у мастеров. Пахлава Газиантепа, отличающаяся от других версий десерта качеством ингредиентов и способом приготовления, состоит из 40-45 слоев тонкого филло и заправлена знаменитыми фисташками региона. Кроме того, выпечку выпекают в каменных печах, отапливаемых дубовыми дровами.

Мастера газиантепской пахлавы считают, что десерт своим внешним видом и вкусом должен воздействовать на пять чувств. Он должен быть приятным для глаз и иметь золотисто-желтый цвет. Он должен быть легким, когда вы подносите его к губам, не тяжелым от слишком большого количества сиропа и иметь аромат свежих фисташек и топленого масла. Откусывая кусок пахлавы, вы должны услышать шуршание тонко раскатанного теста фило и конечно же, оно должно быть очень вкусным.

Виды десерта

Пахлава является одним из национальных десертов Турции и ярко иллюстрирует богатое культурное наследие страны с ее бесчисленными разновидностями. Путешествуя по Турции, вы можете попробовать различные региональные сорта пахлавы. Пахлава в Черноморском регионе содержит фундук, а в Центральной Анатолии предпочтительной начинкой для пахлавы являются грецкие орехи. Миндаль используется в прибрежном Эгейском регионе, а семена кунжута — в Эдирне и Фракии. В Юго-Восточной Анатолии пахлаву готовят из мелко измельченных фисташек.

Десерт имеет разные названия в зависимости от способа производства и нарезки. В этот набор входят пахлава хавуч дилими (пахлава с ломтиками моркови) и пахлава мидье (пахлава в форме мидии), приготовленная путем сжатия филло. Есть бюльбюль ювасы (соловьиное гнездо), в котором сморщенное филло имеет форму кольца и сютлю (молочное) нурие, приготовленное из молока вместо сиропа. В куру (сухой) пахлаве используется меньше сиропа, что делает выпечку более хрустящей, в то время как фистик сарма (фисташковая обертка) и севиз сарма (обертка из грецких орехов) содержат большое количество измельченных фисташек и грецких орехов. ///nCa, 14 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)