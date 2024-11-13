Экологическая безопасность: туркменский ТЭК апробирует российский реагент для очистки почвы от нефтепродуктов

Развитие топливно-энергетического комплекса Туркменистана идет рука об руку с заботой об окружающей среде. Важным аспектом этой работы является экологизация производства и рекультивация ландшафтов, задействованных в добыче и переработке углеводородов.

Одной из актуальных проблем является очистка грунта от загрязнений нефтепродуктами, которые могут накапливаться в местах хранения нефти, так называемых амбарах. Для решения этой задачи предлагается использовать инновационный российский реагент АРС-20.

АРС-20 – это экопродукт, не оказывающий вредного воздействия на природу. Его эффективность подтверждена двумя авторитетными организациями: Госкорпорацией «Тürkmengeologiýa» и международной компанией «Intertek», которая сотрудничает с Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) в области научно-производственных исследований, сообщает электронная газета «Туркменистан: Золотой Век».

Тестирование реагента продемонстрировало его высокую эффективность. В ходе эксперимента можно было наблюдать, как образец загрязненной нефтепродуктами почвы в результате воздействия АРС-20 разделился на три фракции: песок, эмульсию и нефть, которая поднялась на поверхность. Таким образом, реагент позволил очистить почву, вернув ей первоначальное состояние.

Внедрение АРС-20 на объектах топливно-энергетического комплекса Туркменистана позволит значительно снизить негативное воздействие отрасли на окружающую среду и внести вклад в устойчивое развитие отрасли.///nCa, 13 ноября 2024 г.