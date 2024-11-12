ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения укрепляют педиатрическую и неонатальную неотложную помощь в Туркменистане

38 медицинских работников из Ашхабада и всех пяти велаятов укрепили навыки неонатальной и педиатрической неотложной помощи, приняв участие в интенсивном обучающем курсе, организованном ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности. Обучение проводили международные эксперты г-н Дмитрий Санкавец и г-н Михаил Стрижак и проходило в период с 4 по 9 ноября в Международном учебно-исследовательском центре, а практические занятия — в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка.

Эта инициатива соответствует целям Национальной стратегии на 2021–2025 годы «Здоровая мать — здоровый ребенок — здоровое будущее», которая направлена ​​на укрепление потенциала системы здравоохранения по предоставлению качественной и доступной помощи детям. В результате обучения специалисты здравоохранения улучшили свои специализированные навыки и практический опыт в управлении неонатальными и педиатрическими чрезвычайными ситуациями, укрепив ключевые компоненты системы здравоохранения, которые поддерживают первичную и клиническую помощь детям. Оказание своевременной и эффективной медицинской помощи самым маленьким пациентам является основой неонатальной и педиатрической помощи.



Эта инициатива способствует укреплению систем здравоохранения с фокусом на матерей и детей. Постоянное наращивание потенциала медицинских специалистов в критических аспектах ухода является жизненно важным вмешательством для повышения выживаемости и снижения инвалидности среди новорожденных и детей. ЮНИСЕФ продолжит поддерживать усилия страны по достижению ЦУР 3 по укреплению здоровья и благополучию нации. ///nCa, 12 ноября 2024 г (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)