Международный теннисный турнир “Ashgabat Open 2024” стартовал в Ашхабаде

11 ноября в Ашхабаде состоялась торжественная церемония открытия Международного теннисного турнира “Ashgabat Open 2024” среди юношей и девушек до 14 лет, сообщает TDH.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 12 стран Европы и Азии, включая Великобританию, Индию, Иран, Иорданию, Казахстан, Малайзию, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан и Туркменистан.

Церемония открытия прошла в Теннисном комплексе Олимпийского городка Ашхабада, построенного по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова для проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Теперь этот крупнейший в Центральной Азии спортивный объект служит площадкой для проведения крупных соревнований, а также для подготовки атлетов.

В нынешнем году Теннисный комплекс Олимпийского городка Ашхабада был признан Азиатской теннисной федерацией «Учебно-тренировочным центром Азиатского региона».

На церемонии открытия было зачитано приветственное Обращение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В нем глава государства подчеркнул, что Туркменистан рассматривает спорт как важный инструмент укрепления мира и дружбы между народами.

Президент выразил уверенность, что турнир “Ashgabat Open 2024” послужит укреплению международного сотрудничества в области спорта, продвижению идей мира и дружбы, а также повышению мастерства юных теннисистов.

С приветственным словом к участникам турнира обратились председатель федерации тенниса Туркменистана Э.Довлетов и представитель Международной федерации тенниса Мехди Малекзаде.

В рамках культурной программы турнира гости посетят достопримечательности Ашхабада, включая Культурно-развлекательный центр “Älem”, Национальный музей живой природы и Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, совершат экскурсию по Олимпийскому городку, побывают в торгово-развлекательных центрах «Berkarar», «Aşgabat», «Arkaç».

Турнир “Ashgabat Open 2024” является ярким свидетельством растущего авторитета Ашхабада как спортивного центра. Благодаря масштабной работе туркменской столицы в области развития спорта Ашхабад был объявлен “Городом новых спортивных возможностей СНГ”.

Проведение “Ashgabat Open 2024” подчеркивает стремление Туркменистана к развитию международного спортивного сотрудничества и продвижению здорового образа жизни. ///nCa, 12 ноября 2024