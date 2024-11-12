Британская делегация посетила Туркменистан для развития образовательных связей

11 ноября 2024 года в Министерстве образования Туркменистана прошла встреча заместителя министра образования Туркменистана Азата Атаева с британской делегацией, возглавляемой директором Британского совета в Ташкенте Денис Веддингхем.

Стороны обсудили перспективы и направления двустороннего сотрудничества в области образования, включая внедрение передовых методов преподавания и развитие англоязычных программ в учебных заведениях Туркменистана, сообщает минобразования.

Британская сторона подчеркнула, что целью визита является посещение учебных заведений Туркменистана, проведение встреч с их руководством и преподавателями английского языка, а также изучение текущих потребностей в преподавании английского языка.

Отдельной темой встречи стали вопросы создания условий для сдачи тестов IELTS (это международная система тестирования английского языка, предназначенная для оценки уровня владения языком) в Туркменистане. IELTS является одним из наиболее признанных тестов в мире, результаты которого принимаются более чем 11,000 организациями, включая университеты, работодателей, правительственные и профессиональные учреждения.

Также был затронут вопрос о развитии партнерских связей между университетами двух стран, в том числе в рамках программ с получением двойного диплома.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного партнерства и обмене передовым опытом в сфере образования. ///nCa, 12 ноября 2024 г.