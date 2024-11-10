Глобальный форум по коммерческим, инвестиционным и бизнес-возможностям в Туркменистане прошел в ОАЭ

Глобальный форум по коммерческим, инвестиционным и бизнес-возможностям в Туркменистане 2024 года прошел 7-8 ноября 2024 года в Абу-Даби, ОАЭ. Организованный Торгово-промышленной палатой Туркменистана и компанией Nielsonsmith, это важное событие собрало делегатов из международных компаний, государственных учреждений и различных отраслей промышленности.

Туркменскую делегацию, возглавляемую Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана г-ном Батыром Атдаевым, представляли высокопоставленные чиновники, что способствовало проведению диалога и укреплению сотрудничества на высоком уровне.

Форум способствовал установлению партнерских связей в области инвестиций и развития, демонстрируя коммерческий потенциал Туркменистана за пределами энергетического сектора. Основное внимание было уделено пяти ключевым направлениям: нефть и газ, финансы и страхование, транспорт и логистика, проекты «под ключ» и химическая промышленность и электроэнергетика. Такой широкий охват подчеркивает приверженность Туркменистана устойчивому развитию и модернизации в рамках Целей устойчивого развития (SDGs).

Программа мероприятия включала основную конференцию и сессии по отраслям. В главном зале выступали представители правительства, после чего проходили специализированные обсуждения в отдельных залах и индивидуальные встречи с представителями частного сектора. Такой формат способствовал прямому взаимодействию и более глубокому пониманию развивающейся деловой среды Туркменистана.

Форум успешно повысил международную осведомленность о расширяющихся бизнес-секторах Туркменистана. Несмотря на признание страны как значимого энергетического игрока, Туркменистан использовал данную платформу для демонстрации разнообразных возможностей, приглашая мировые компании к исследованию новых направлений роста и внедрению инновационных решений. Мероприятие выступило ключевой площадкой для продвижения инициатив развития Туркменистана, предоставляя ценные инсайты для инвесторов по всему миру.///Посольство Туркменистана в ОАЭ, 9 ноября 2024 г.