В Берлине состоялось 10-е заседание Совместной туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству

5 ноября 2024 года в здании Федерального министерства экономики и борьбы с изменением климата Федеративной Республики Германия состоялось 10-е заседание Совместной туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству с участием Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Б.Атдаева.

Заседание состояло из двух сессий. В первой сессии обсуждались экономические возможности Туркменистана и Германии, нынешнее состояние двусторонних торгово-экономических отношений и различные направления их развития.

Работа второй сессии прошла при участии представителей германских бизнес-структур и ассоциаций, в ходе которой были рассмотрены конкретные вопросы взаимодействия в сферах инвестиционного и финансово-банковского сотрудничества, энергетики, нефти и газа, возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов метана, охраны окружающей среды, водного и сельского хозяйства, медицинской промышленности, транспорта, логистики и инфраструктуры, перехода к «зеленой экономике», поддержки малого и среднего бизнеса. Также состоялся обмен мнениями по возможностям расширения двустороннего взаимовыгодного партнерства.

Наряду с этим, стороны отметили значимость встречи Президента Туркменистана с представителями деловых кругов Германии в рамках встречи высокого уровня в формате «Центральная Азия – Германия», состоявшейся 17 сентября в Астане в текущем году.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации «Дорожной карты» по развитию сотрудничества между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германия, проделанная работа и предстоящие задачи совместно с Восточным комитетом немецкой экономики в данном направлении. ///МИД Туркменистана, 6 ноября 2024 г.