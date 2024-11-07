Тюркские государства углубляют сотрудничество – На саммите ОТГ в Бишкеке приняты Зеленое Видение, Хартия Тюркского Мира, утверждён Новый Флаг

Совет глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) провел заседание 6 ноября 2024 года в Бишкеке, Кыргызстан, на тему “Расширение возможностей тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех”.

На саммите присутствовали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, Посол Туркменистана в Бишкеке Н. Голлиев и генеральный секретарь ОТГ посол Кубанчбек Омуралиев.

В мероприятии также приняли участие председатель и члены Совета старейшин ОТГ и руководители организаций тюркского сотрудничества.

В ходе саммита главы государств подчеркнули свою непоколебимую приверженность углублению и обогащению сотрудничества в тюркском мире и укреплению солидарности между тюркоязычными государствами в рамках ОТГ.

Решения, принятые в рамках Саммита, включают:

Принятие “Зеленого видения тюркоязычных стран: единство во имя устойчивого будущего”.;

Провозглашение Бишкека цифровой столицей Тюркского мира в 2025 году;

Хартия Тюркского мира;

Положение о постоянных представителях ОТГ;

Флага ОТГ,

Решение о вручении “Высшего ордена тюркского мира” Премьер-министру Виктору Орбану и “Международной премии имени Алишера Навои” Нобелевскому лауреату проф. Азиз Санкару,;

Назначение заместителей Генерального секретаря Секретариата ОТГ.

Кроме того, министры и руководители учреждений государств-членов подписали

Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств – членов ОТГ;

Меморандум о взаимопонимании по созданию Совета центральных (национальных) Банков государств- членов ОТГ;

Меморандум о взаимопонимании между государствами- членами тюркоязычных государств по космической деятельности;

Меморандум о взаимопонимании, касающийся разработки тюркоязычной многоязычной модели ОТГ;

Соглашение о создании механизма гражданской защиты ОТГ и,

Меморандум о создании Тюркоязычного совета по экологическому финансированию.

В ходе саммита лидеры стран – участниц ОТГ также обсудили текущие региональные и международные события.

По предложению Садыра Жапарова премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был награжден Советом глав государств “Высшим орденом тюркского мира” за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира.

По окончании Саммита, на котором председательство в Организации перешло от Казахстана к Кыргызстану, главы государств подписали Декларацию Бишкекского саммита ОТГ.

Лидеры также договорились, что следующий очередной саммит состоится в Азербайджане в 2025 году, а неформальный саммит Организации – в Венгрии в 2025 году.

Бишкекская декларация – ключевые моменты

Бишкекская декларация, принятая главами государств на 11-м саммите Организации тюркских государств, состоявшемся 6 ноября 2024 года, доступна по ссылке ниже:

https://www.turkicstates.org/assets/pdf/haberler/bishkek-declaration-3476-291.pdf

Ниже приведены ключевые пункты Декларации:

Сотрудничество в политической сфере, внешней политике и вопросах безопасности

Лидеры приветствовали принятие “Хартии тюркского мира”, направленной на сохранение и укрепление идеалов тюркского мира, и принятие нового флага ОТС, отражающего символы тюркской идентичности, единства, общего наследия и ценностей.

Секретариату ОТС было поручено развивать сотрудничество между ОТС и Африканским союзом.

Лидеры выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане, осудили терроризм и подчеркнули важность межконфессионального диалога.

Лидеры подчеркнули важность создания Рабочей группы ОТГ по Афганистану и намерены выработать общий подход государств – членов ОТГ по Афганистану.

Они призвали к разработке общих правовых стандартов и укреплению сотрудничества в судебной сфере, правосудии и правоохранительных органах.

Они признали важную роль официальных центров внешнеполитических исследований государств-членов и наблюдателей в укреплении сотрудничества между тюркоязычными государствами.

Экономическое и отраслевое сотрудничество

Лидеры отметили необходимость разработки в рамках ОТГ документа, направленного на увеличение капиталовложений, расширение рынков сбыта производимых товаров и услуг, ускорение динамики модернизации и технического перевооружения, а также повышение уровня внедряемых технологий.

Они признали необходимость разработки национальной цифровой транспортно-логистической платформы с дальнейшим намерением интегрировать соответствующие национальные платформы для улучшения транспортного сообщения между государствами-членами. Они также поддерживают активное участие частного сектора в улучшении транспортного сообщения в регионе и за его пределами. Лидеры приветствуют создание Альянса логистических центров и грузоперевозчиков тюркоязычных государств и Союза ассоциаций автомобильного транспорта Тюркского региона (ОТГ-URTA).

Лидеры призвали к совместным, инклюзивным, этичным, ответственным и ориентированным на человека исследованиям и разработкам в области цифровых технологий, особенно в сфере государственных услуг и искусственного интеллекта.

Они призвали к более тесному сотрудничеству в области здравоохранения, включая цифровизацию системы здравоохранения, исследования и разработки в области энергосбережения, повторного использования воды, обращения с отходами, применения “зеленых” технологий. Они приветствовали организацию и создание цифровых платформ для учебных программ и обмена опытом в области цифровых технологий.

Лидеры приветствуют решение о создании общей платформы защиты от киберинцидентов и кибератак в рамках ОТГ.

Они отмечают продолжающееся сотрудничество между космическими агентствами и соответствующими органами власти.

Они отметили необходимость реализации совместных проектов в области чистой энергетики в контексте возобновляемых источников энергии (гидро-, солнечной и ветровой энергии), лесовосстановления, внедрения ресурсосберегающих и энерго- и водосберегающих технологий.

ОЭЗ “ТУРАН” в Казахстане будет открыта на основе сотрудничества ОТГ в 2025 году.

Лидеры подчеркнули важность реализации проектов по “Созданию общей системы сельскохозяйственного страхования среди государств-членов ОТГ”.

Они поддерживают идею создания “Медицинского университета тюркоязычных государств” в одном из государств-членов и открытие филиалов крупных частных клиник в государствах-членах.

Лидеры приветствуют запуск нового веб-сайта, а именно www.turkicsilkroad.com с целью продвижения туризма, создание Союза горнолыжных курортов Тюркоязычных стран. Они подчеркнули важность реализации совместных туристических инвестиционных проектов в государствах-членах ОТГ.

Сотрудничество между людьми

Тюркоязычные государства привержены укреплению культурных, языковых и социальных связей между своими государствами-членами и общинами диаспор по всему миру. Для достижения этой цели они будут укреплять сотрудничество и координацию между учреждениями по делам диаспоры, сохранять культурную самобытность и поддерживать такие инициативы, как Всемирные игры кочевников и Международные фестивали театральных представлений стран на турецком языке. Они также подчеркивают важность продвижения культурного наследия тюркских народов посредством международных конференций и поддержки сотрудничества со средствами массовой информации. Кроме того, они привержены борьбе с нелегальной миграцией и укреплению сотрудничества в области семьи и социальной политики.

Институциональное сотрудничество в тюркском мире

Лидеры высоко оценивают работу таких организаций, как ТЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия и Тюркский инвестиционный фонд. Они также отмечают присвоение туркменскому городу Анау статуса культурной столицы тюркского мира на 2024 год и юбилей Махтумкули Фраги. Государства подчеркивают важность сохранения тюркского культурного наследия, в том числе путем создания общего тюркского алфавита и каталога культурного наследия. Лидеры выразили удовлетворение по поводу создания Тюркского инвестиционного фонда в качестве ключевого финансового института Тюркского мира, подчеркнув его значительную роль в укреплении экономической интеграции между тюркоязычными государствами, поддержке проектов развития, привлечении иностранных инвестиций и продвижении предпринимательства и инноваций, и приветствовали членство Венгрии в Тюркском инвестиционном фонде.

Сотрудничество с внешними сторонами

Лидеры привержены укреплению сотрудничества на международной арене, поддержке инициатив друг друга и продвижению целей устойчивого развития.

Они приветствуют проведение КС-29 в Азербайджане и поддерживают его инициативы в области изменения климата, включая инициативу о перемирии на период КС. Они также признают важность решения проблемы изменения климата в горных регионах и поддерживают такие инициативы, как Глобальный горный саммит в Кыргызстане.

Лидеры приветствовали намерение Казахстана провести Региональный климатический саммит в 2026 году.

Тюркоязычные государства добиваются статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и ОИС и активно сотрудничают с такими международными организациями, как ВОЗ, ФАО и ЮНЕСКО. Они также продвигают культурное наследие, сотрудничество в области здравоохранения и экономическое развитие в тюркоязычном регионе. ///nCa, 7 ноября 2024 г. (на основе официальных пресс-релизов ОТГ)