Туркменистан решил проблему безгражданства, заявляет УВКБ ООН

Туркменистан стал второй страной в мире после Кыргызстана, которая полностью решила проблему безгражданства. Об этом сообщила Рано Сайдумарова, старший советник по правовым вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Центральной Азии, на брифинге, посвященном безгражданству в Центральной Азии, который прошел в Ашхабаде.

В сентябре 2024 года президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о предоставлении гражданства последней группе лиц без гражданства, состоящей из 1146 человек. Тем самым Туркменистан полностью выполнил свои обязательства в рамках десятилетней программы ООН #IBELONG, которая направлена на искоренение проблемы лиц без гражданства во всём мире.

Как сообщалось на брифинге, за последние 10 лет в Туркменистане было решено 15 866 случаев безгражданства. Власти страны проводили идентификацию лиц без гражданства и либо предоставляли им гражданство Туркменистана, либо подтверждали гражданство других государств.

Туркменистан стал первым государством-участником Конвенций о безгражданстве, разрешившим все известные случаи, а также первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к Глобальному альянсу по искоренению безгражданства.

В целом, по данным УВКБ ООН, число лиц без гражданства в Центральной Азии за последние 10 лет сократилось в семь раз. С момента начала кампании #IBelong в 2014 году, направленной на искоренение безгражданства в течение десяти лет, государства Центральной Азии разрешили более 218 000 случаев безгражданства. ///nCa, 7 ноября 2024 г.