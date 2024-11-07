Туркменистан намерен внести свои грязевые вулканы в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО

В Туркменистане начался процесс сбора и анализа информации о древних геологических памятниках туркменской природы – грязевых вулканах западной части страны. Её классификация необходимы для формирования номинационного досье в качестве заявки для рассмотрения включения данных природных памятников в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Уже состоялась первая экспедиция, объединившая представителей Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, биологов, географов, геологов Госкорпорации «Türkmengeologiýa», Министерства охраны окружающей среды, Института Каспийского моря. Учёные посетили несколько подобных природных объектов на туркменском побережье Каспия, преимущественно в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята.

Были осмотрены действующие, на время уснувшие, давно потухшие и относительно недавно народившиеся грязевые вулканы. В ходе многодневной экспедиции был проведён их визуальный осмотр, проведена фотосъёмка, взяты пробы грунта и глины. Следует подчеркнуть, что деятельность многих вулканов «поставлена на паузу», что вовсе не обозначает, что она прекращена навсегда.

Крупные и самые активные – Акпатлавук и Гёкпатлавук. Первый располагается в южной части восточного побережья моря вблизи посёлка Эсенгулы, занимает крупную возвышенность. Наверху купола расположились купольные поднятия, грифоны – результат неоднократных извержений, склоны несут глубокие «морщины», созданные стремительными потоками. Вулкан образовал кратерное озеро внушительных размеров, его питают газо-грязевые источники.

Располагающийся севернее Экерема Гёкпатлавук возвышается над песчаной равниной на 70 м. Склоны его конуса изрезаны желобами и оврагами, массу которых наращивают стекающие ручьи загазованной и вспененной грязи. Поднимающиеся на поверхность струи радиально раздвигают массы кратерного озера от центра к краям, образуя идеальный круг. При извержении грязь поднимается на один-два метра, если вулкан собирается с силой, может дать более сильный всплеск.

Корни вулканов уходят на глубину до восьми километров.

По итогам поездки составлены рекомендации по дальнейшему изучению и охране вулканических комплексов. Несколько пунктов включают создание на основе современных данных единого государственного реестра объектов природного наследия Туркменистана, включая точное их количество, описание параметров и геологической локации (в топографической картосхеме), обеспечение надлежащего содержания, охраны объектов.

Предстоит также подготовить сведения о тектонической и литолого-стратиграфической приуроченности вулканов к определённой структуре недр. Для фиксации деятельности объектов, их «режима жизни» необходимы наблюдение за состоянием, регистрация времени извержения. Современные методы космического и дистанционного зондирования могут обеспечить и такую информацию.

Номинация потребует современной фотосъёмки, обновления данных атласа грязевых вулканов страны, хранящегося в фондах ГК «Türkmengeologiýa», составленный в 1952 году (документ располагал сорока указаниями проявлений вулканизма). Также будет рассмотрен опыт азербайджанских геологов, которые исследовали свои грязевые вулканы в 70-х годах прошлого столетия. Согласно научным данным грязе-вулканические комплексы самой глубокой южной части Каспия обрамляют море в Туркменистане и Азербайджане, а также и на иранской стороне, территориально составляя единое целое. Этот комплекс включает почти половину всех грязевых вулканов мира. В Туркменистане значимых для науки вулканов порядка двадцати.

По мнению ученых грязевые вулканы, вероятно, образовались в результате сокращения моря Тетис на территории Туркменистана, что началось 10–12 миллионов лет назад.

Полуостров Челекен весь испещрён тектоническими трещинами. Вероятно, в далёком прошлом здесь происходили мощные извержения грязевых вулканов. Самым большим здешним вулканом следует назвать неактивный Аладаг, отдельные глыбы выброшенных им горных пород обнаруживались в полутора километрах от предполагаемого жерла.

Однако ученые предупреждают, что не следует путать грязевые вулканы с магматическими, которые также действовали на территории Туркменистана в Туаркыре, вблизи гор Большие Балханы, в пределах Красноводского полуострова и Бадхызе (здесь магма не прорвалась на поверхность, застыла на дне древнего моря Тетис в виде громадных куполообразных стоков). Эти вулканы более древние, образовались 50–55 миллионов лет назад.///nCa, 7 ноября 2024 г.