Туристический сектор Турции завершил третий квартал 2024 года с рекордными показателями

Доходы Турции от туризма за первые девять месяцев 2024 года составили 46,9 миллиарда долларов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2024 года республика рассчитывает принять 61 млн туристов или на 1 млн больше изначальных планов, сообщил глава Минтуризма Мехмет Нури Эрсой, оглашая данные по посещению Турции за девять месяцев 2024 года.

“Мы пересмотрели наши цели по посещению туристами Турции до конца года до 61 млн человек”, – сказал он.

По данным Министерства культуры и туризма, общее количество посетителей Турции в период с января по сентябрь 2024 года выросло на 9 % и достигло 49,2 млн человек.

“По странам на первом месте находится Россия с 5,5 млн человек, посетивших Турцию. На втором месте – Германия, из которой прибыли 5,2 млн человек, на третьем – Великобритания с 3,7 млн.”, – сказал глава Минтуризма Турции.

По данным министра расходы иностранных туристов за ночь в третьем квартале составили — 107 долларов.

Ранее власти Турции сообщали о планах принять к концу 2024 года 60 млн туристов.

///nCa, 7 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)