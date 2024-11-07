Руководство Туркменистана поздравило Трампа с избранием на пост Президента США

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили поздравления Дональду Трампу по случаю избрания на пост Президента Соединённых Штатов Америки.

В посланиях отмечается, что Туркменистан высоко оценивает нынешний уровень отношений с Соединёнными Штатами Америки и придаёт огромное значение последовательному наращиванию двустороннего сотрудничества на традиционных принципах равноправия, взаимоуважения и защиты обоюдных интересов. ///nCa, 7 ноября 2024 г.