News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Руководство Туркменистана поздравило Трампа с избранием на пост Президента США

Руководство Туркменистана поздравило Трампа с избранием на пост Президента США

By

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили поздравления Дональду Трампу по случаю избрания на пост Президента Соединённых Штатов Америки.

В посланиях отмечается, что Туркменистан высоко оценивает нынешний уровень отношений с Соединёнными Штатами Америки и придаёт огромное значение последовательному наращиванию двустороннего сотрудничества на традиционных принципах равноправия, взаимоуважения и защиты обоюдных интересов. ///nCa, 7 ноября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Руководство Туркменистана поздравило Президента Турции с 70-летием – Эрдогану присвоено звание Почетный Старейшина Туркменистана
  2. Руководство Туркменистана поздравило по телефону Президента Мирзиёева с днем рождения
  3. Руководство ОАЭ пригласило Президента Туркменистана посетить Эмираты с визитом
  4. Подведены итоги визита президента Туркменистана в Лебапский велаят – руководство CNPC приняло участие в совещании
  5. Туркменистан приветствует наращивание эффективного взаимодействия с компаниями США  – Президент Сердар Бердымухамедов
  6. Президент Туркменистана и Национальный Лидер поздравили Путина с победой на выборах Президента России
  7. Президент Туркменистана встретился со Специальным представителем Президента США по климату
  8. Сотрудничество по поставкам энергоресурсов и транспорта – ключевые темы встречи Президента Туркменистана с министром экономики Азербайджана
  9. Спецпредставитель Президента США по климату позвонил Президенту Туркменистана
  10. Президент Туркменистана поздравил по телефону с днем рождения Президента России
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan