ПРООН оказала содействие в проведении диалога между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и ГАНПЗУ

На пути укрепления национального правозащитного института в Туркменистане, Аппарат Омбудсмена провел Диалог с Подкомитетом по аккредитации (ПКА) Глобального альянса национальных правозащитных институтов (ГАНПЗУ) в октябре 2024 года. Этот Диалог является значимым событием на пути страны к международному признанию через получение аккредитации в ГАНПЗУ.

С января 2021 года ПРООН в Туркменистане оказывает стратегическую поддержку Аппарату Омбудсмена в приведении его работы в соответствие с Парижскими принципами. В рамках данных усилий, с начала 2024 года ПРООН оказала содействие в подготовке Заявления о соответствии, которое было представлено в ГАНПЗУ в мае текущего года. Для дальнейшей подготовки института к данному диалогу ПРООН поддерживал Аппарат Омбудсмена посредством проведения серии мероприятий по укреплению потенциала, консультаций и моделирующих сессий.

ПКА ГАНПЗУ отвечает за оценку соответствия национальных правозащитных институтов Парижским принципам. Успешная аккредитация усилит независимость, авторитет и возможности Аппарата Омбудсмена в области защиты прав человека в Туркменистане.

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Поддержка ПРООН в аккредитации Аппарата Омбудсмена в ГАНПЗУ соответствует ее главной цели — содействию соблюдению прав человека, надлежащему управлению и верховенству закона в Туркменистане в соответствии с Целями в области устойчивого развития. ///nCa, 7 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)