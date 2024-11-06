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ЮНИСЕФ и Министерство Внутренних Дел Туркменистана внедряют технику проведения опросов с учётом интересов детей

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В здании ООН завершился четырёхдневный обучающий курс для инструкторов по дружественному к ребенку подходу при расследовании преступлений в отношении несовершеннолетних либо с участием несовершеннолетних свидетелей, организованный Министерством внутренних дел при поддержке ЮНИСЕФ. В тренинге приняли участие следователи органов внутренних дел г. Ашхабада и велаятов, преподаватели Института МВД и кафедры психологии Туркменского Государственного Универститета им. Махтумкули.

Участники были обучены методологиям и инструментам проведения оценки, сбора информации и определения потребностей с учётом наилучших интересов детей. Занятия включали поведенческий анализ, аспекты психологических знаний при расследовании преступлений, важность межведомственного сотрудничества при реагировании на преступления в отношении несовершеннолетних с привлечением профильных специалистов и психологов.

Участники отметили важность подхода “Правосудие, дружественное к ребенку”, гарантирующее уважение и эффективное обеспечение всех прав ребенка, с учетом степени зрелости ребенка и понимания обстоятельств дела. Такой подход важен, поскольку дети более уязвимы, требуют особого внимания и должны чувствовать себя в безопасности во время проведения интервью.

Тренинг предоставил возможность обсудить внедрение обучающего курса в качестве учебных модулей для повышения квалификации участников процесса расследования преступлений в отношении несовершеннолетних либо с участием несовершеннолетних свидетелей в соответствии с Национальным планом действий по реализации прав детей на 2023-2028 годы. ///ЮНИСЕФ Туркменистан, 5 ноября 2024 г.

 

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