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Туркменистан принял участие в Международной конференции по укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом в Кувейте

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С 4 по 5 ноября 2024 года делегация Туркменистана во главе с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана А.Гурбановым приняла участие в Министерской сессии Конференции высокого уровня по теме «Укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и создание гибких механизмов обеспечения безопасности на границах – Кувейтский этап Душанбинского процесса», сообщает МИД Туркменистана

В ходе сессии сделан акцент на использование многосторонних подходов для повышения эффективности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Были рассмотрены актуальные вопросы международного контртеррористического сотрудничества, оценены состояние и эффективность механизмов реагирования на возникающие современные вызовы. Участники подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление профессионального взаимодействия, также была констатирована необходимость использования совместного потенциала при выработке комплексных контртеррористических мер при ведущей роли ООН в координации усилий по борьбе с терроризмом.

В своем выступлении заместитель Министра иностранных дел Туркменистана отметил, что Туркменистан, как на национальном, так и на международном уровне предпринимает все необходимые меры и действия для борьбы с угрозами миру и безопасности, в том числе и против террористических и радикалистских проявлений. Было отмечено, что Туркменистан тесно координирует свою деятельность с ООН в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими угрозами.

В продолжение конференции высокого уровня также состоялось параллельное мероприятие по защите критической энергетической инфраструктуры от террористических атак, в ходе которого туркменская делегация подчеркнула активное участие Туркменистана в инициативах, направленных на защиту критической инфраструктуры и поддержку в разработке практических мер для её обеспечения.

В ходе выступления заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН (КТУ ООН) В.Воронков выразил признательность Правительству Туркменистана за тесное сотрудничество с КТУ ООН и всемерную поддержку его работы. Также туркменская сторона пригласила участников конференции на мероприятие КТУ ООН в Ашхабаде, которое состоится с 11 по 12 ноября.

В рамках визита состоялась встреча между начальниками структурных подразделений внешнеполитических ведомств Туркменистана и Государства Кувейт. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений и об их дальнейшем развитии в различных сферах.///nCa, 6 ноября 2024 г.

 

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