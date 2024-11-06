Цифровые технологии для развития: Практический опыт работы ПРООН в Туркменистане с программой цифрового фитнеса

Лазарь Поп Иванов, Фархад Артыков, Джахан Сапармаммедова

Как создать лучшие цифровые решения для развития?

Как мы создаем эффективные цифровые решения для развития? Ответ на этот «вопрос на миллион долларов» был в центре пятидневного тренинга под названием «Программа цифрового фитнесса» [DFP], который объединил команду странового офиса ПРООН в Туркменистане в качестве участников и был проведен руководителем цифрового офиса ПРООН. Программа DFP создана для того, чтобы гарантировать, что команды ПРООН понимают, как создаются и развиваются цифровые системы, для усиления воздействия на развитие. Программа стала идеальным вариантом для повышения потенциала нашей команды в области проектирования и разработки цифровых продуктов и расширения наших предложений для лучшего обслуживания общества Туркменистана.

Время для Программы не могло быть лучше. Наш страновой офис в настоящее время готовит новый Документ страновой программы, в котором мы стремимся улучшить, масштабировать и диверсифицировать наше предложение по цифровой трансформации правительству страны с помощью большего количества лучших проектов, услуг и продуктов. Вдохновленные Цифровой стратегией ПРООН, которая отстаивает веру в то, что цифровые технологии могут быть мощной силой для добрых, благоприятных процессов и улучшения результатов развития во всех программах, мы воспользовались этой возможностью, чтобы углубить опыт нашей команды в области разработки продуктов с помощью этой Программы. Видение Цифровой стратегии для страновых офисов подчеркивает развитие инновационной, гибкой культуры, поддерживаемой сильными цифровыми возможностями для решения проблем будущего. Воодушевленные этим видением и результатами Саммита будущего , где была подчеркнута роль ООН в глобальном цифровом сотрудничестве, мы приняли DFP.

В этой статье мы делимся основными моментами этого опыта, впечатлениями от наших коллег из всех отделов, которые участвовали в программе.

Захватывающее пятидневное путешествие

Пятидневная программа погрузила наших коллег в фундаментальные принципы цифровых стандартов, возглавляемых ПРООН , с четким акцентом на создании эффективных, ориентированных на пользователя решений. Мы не просто руководили цифровыми проектами, мы научились разрабатывать решения, соответствующие потребностям наших бенефициаров. Ориентированный на человека подход к проектированию DFP позволил нам лучше понять опыт наших потенциальных пользователей и, таким образом, помог нам снизить риски сбоев проектов/процессов и лучше соответствовать нашему основному принципу цифровой трансформации: гарантировать, что никто не останется позади.

Каждый день участники занимались практическими занятиями по разработке цифровых инициатив, направляя их от четко определенного проблемного пространства к пространствам решений, специфичным для их задач. Они практиковались в создании пользовательских путей, чтобы гарантировать, что цифровые продукты, которые мы поддерживаем, значимы и актуальны для их предполагаемых пользователей. К последнему дню каждый участник присоединился к междисциплинарной команде, которая разработала и представила высшему руководству странового офиса конкретное цифровое решение для задач в Туркменистане.

DFP ознаменовала собой нечто большее, чем просто обучение; это было путешествие, которое дало нам возможность переосмыслить наше цифровое будущее и использовать весь потенциал технологий для устойчивого развития в Туркменистане. Когда мы смотрим вперед, ПРООН Туркменистан вдохновляется на движение вперед со свежими перспективами, обновленной приверженностью инновациям и духом сотрудничества во всех портфелях. Программа снабдила нашу команду не только техническими навыками, но и преобразующим видением — видением, в котором цифровые решения выходят за рамки простых инструментов, становясь средствами перемен, которые служат разнообразным потребностям сообществ, которые мы поддерживаем.

Портфельный подход для комплексного воздействия

Страновой офис ПРООН в Туркменистане курирует несколько ключевых цифровых проектов во всех трех наших портфелях. Недавно мы исследовали, как такой подход может помочь в дальнейшем улучшении наших цифровых предложений, делая наше участие более эффективными, взаимосвязанными и целостными. Это исследование побудило нас провести пилотный проект Portfolio Sketch , сотрудничая с региональным центром ПРООН в Стамбуле, чтобы мы можем сформировать нашу цифровую деятельность в туркменском контексте.

Ключевой целью этой инициативы было побудить коллег объединиться в разных командах и ролях для разработки и пилотирования новых цифровых решений, способствуя сотрудничеству, выходящему за рамки традиционных границ. Команда, участвующая в процессе Digital Sketch, также смогла сформулировать заявление о намерениях относительно того, каковы будут намерения ПРООН в Туркменистане, когда речь идет о цифровизации, и какую роль она может играть в качестве организатора, новатора, посредника и советника в стране по этим вопросам. В ходе этого процесса были также разработаны четыре ключевых столпа для будущих действий странового офиса в области цифровизации, и в рамках наших усилий по созданию этого нового портфеля мы собираемся поделиться ими публично в ближайшие месяцы. Мы надеемся, что как Программа цифровой подготовки, так и Эскиз портфеля дадут нам более четкое представление о нашей Цифровой стратегии/видении, а также о предложении, которое мы создадим для учреждений в стране.

Особая благодарность тренерам программы «Цифровой фитнес», команде руководителя цифрового офиса – Хосе Медине и Айжан Капышевой, а также старшему руководству странового офиса ПРООН в Туркменистане за проявленный интерес к данной программе и всем коллегам, принявшим участие в семинаре.

///nCa, 6 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)