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Цифровые технологии для развития: Практический опыт работы ПРООН в Туркменистане с программой цифрового фитнеса

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Лазарь Поп Иванов, Фархад Артыков, Джахан Сапармаммедова

Как создать лучшие цифровые решения для развития?

Как мы создаем эффективные цифровые решения для развития? Ответ на этот «вопрос на миллион долларов» был в центре пятидневного тренинга под названием «Программа  цифрового фитнесса» [DFP], который объединил команду странового офиса ПРООН в Туркменистане в качестве участников и был проведен  руководителем цифрового офиса ПРООН. Программа DFP создана для того, чтобы гарантировать, что команды ПРООН понимают, как создаются и развиваются цифровые системы, для усиления воздействия на развитие. Программа стала идеальным вариантом для повышения потенциала нашей команды в области проектирования и разработки цифровых продуктов и расширения наших предложений для лучшего обслуживания общества Туркменистана.

Время для Программы не могло быть лучше. Наш страновой офис в настоящее время готовит новый Документ страновой программы, в котором мы стремимся улучшить, масштабировать и диверсифицировать наше предложение по цифровой трансформации правительству страны с помощью большего количества лучших проектов, услуг и продуктов. Вдохновленные  Цифровой стратегией ПРООН, которая отстаивает веру в то, что цифровые технологии могут быть мощной силой для добрых, благоприятных процессов и улучшения результатов развития во всех программах, мы воспользовались этой возможностью, чтобы углубить опыт нашей команды в области разработки продуктов с помощью этой Программы. Видение Цифровой стратегии для страновых офисов подчеркивает развитие инновационной, гибкой культуры, поддерживаемой сильными цифровыми возможностями для решения проблем будущего. Воодушевленные этим видением и результатами Саммита  будущего , где была подчеркнута роль ООН в глобальном цифровом сотрудничестве, мы приняли DFP.

В этой статье мы делимся основными моментами этого опыта, впечатлениями от наших коллег из всех отделов, которые участвовали в программе.

Захватывающее пятидневное путешествие

Пятидневная программа погрузила наших коллег в фундаментальные принципы  цифровых стандартов, возглавляемых ПРООН , с четким акцентом на создании эффективных, ориентированных на пользователя решений. Мы не просто руководили цифровыми проектами, мы научились разрабатывать решения, соответствующие потребностям наших бенефициаров. Ориентированный на человека подход к проектированию DFP позволил нам лучше понять опыт наших потенциальных пользователей и, таким образом, помог нам снизить риски сбоев проектов/процессов и лучше соответствовать нашему основному принципу цифровой трансформации: гарантировать, что никто не останется позади.

Каждый день участники занимались практическими занятиями по разработке цифровых инициатив, направляя их от четко определенного проблемного пространства к пространствам решений, специфичным для их задач. Они практиковались в создании пользовательских путей, чтобы гарантировать, что цифровые продукты, которые мы поддерживаем, значимы и актуальны для их предполагаемых пользователей. К последнему дню каждый участник присоединился к междисциплинарной команде, которая разработала и представила высшему руководству странового офиса конкретное цифровое решение для задач в Туркменистане.

DFP ознаменовала собой нечто большее, чем просто обучение; это было путешествие, которое дало нам возможность переосмыслить наше цифровое будущее и использовать весь потенциал технологий для устойчивого развития в Туркменистане. Когда мы смотрим вперед, ПРООН Туркменистан вдохновляется на движение вперед со свежими перспективами, обновленной приверженностью инновациям и духом сотрудничества во всех портфелях. Программа снабдила нашу команду не только техническими навыками, но и преобразующим видением — видением, в котором цифровые решения выходят за рамки простых инструментов, становясь средствами перемен, которые служат разнообразным потребностям сообществ, которые мы поддерживаем.

Портфельный подход для комплексного воздействия

Страновой офис ПРООН в Туркменистане курирует несколько ключевых цифровых проектов во всех трех наших портфелях. Недавно мы исследовали, как  такой подход может помочь в дальнейшем улучшении наших цифровых предложений, делая наше участие более эффективными, взаимосвязанными и целостными. Это исследование побудило нас провести пилотный проект Portfolio Sketch , сотрудничая с региональным центром ПРООН в Стамбуле, чтобы мы можем сформировать нашу цифровую деятельность в туркменском контексте.

Ключевой целью этой инициативы было побудить коллег объединиться в разных командах и ролях для разработки и пилотирования новых цифровых решений, способствуя сотрудничеству, выходящему за рамки традиционных границ. Команда, участвующая в процессе Digital Sketch, также смогла сформулировать заявление о намерениях относительно того, каковы будут намерения ПРООН в Туркменистане, когда речь идет о цифровизации, и какую роль она может играть в качестве организатора, новатора, посредника и советника в стране по этим вопросам. В ходе этого процесса были также разработаны четыре ключевых столпа для будущих действий странового офиса в области цифровизации, и в рамках наших усилий по созданию этого нового портфеля мы собираемся поделиться ими публично в ближайшие месяцы. Мы надеемся, что как Программа цифровой подготовки, так и Эскиз портфеля дадут нам более четкое представление о нашей Цифровой стратегии/видении, а также о предложении, которое мы создадим для учреждений в стране.

Особая благодарность тренерам программы «Цифровой фитнес», команде руководителя цифрового офиса – Хосе Медине и Айжан Капышевой, а также старшему руководству странового офиса ПРООН в Туркменистане за проявленный интерес к данной программе и всем коллегам, принявшим участие в семинаре.

///nCa, 6 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

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