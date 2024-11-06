Пакет соглашений на 2,2 млрд долларов – Казахстан и Франция расширяют сотрудничество в сфере критических ресурсов и инвестиций

Президент Республики Казахстан господин Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит во Францию 4 – 5 ноября 2024 года. По итогам визита был подписан масштабный пакет документов, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества в различных сферах. Общая сумма 14 коммерческих соглашений составила 2,2 млрд долларов.

Всего подписано 36 документов, в том числе 1 межправительственный, 21 межведомственный.

Одним из знаковых документов, подписанных в присутствии Президента Касыма-Жомарта Токаева и Президента Эмманюэля Макрона, стала Дорожная карта стратегического партнерства Казахстана и Франции по критическим ресурсам и материалам.

«Поскольку к 2040 году глобальный спрос на критическое сырье увеличится в четыре раза, Казахстан может стать надежным поставщиком для французской и европейской промышленности», – сказал Токаев, выступая на инвестиционном круглом столе в Париже с участием гигантов французского бизнеса, таких как Vicat, Total Energies, Alstom, Orano S.A., Air Liquide, EDF, и др.

В настоящее время Казахстан добывает 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно значимых для экономики ЕС – это титан, медь, магний и скандий. Казахстанские недра также богаты такими редкоземельными минералами, как литий, бериллий и тантал, востребованных практически во всех высокотехнологичных и экологичных производствах.

Помимо Дорожной карты, были подписаны соглашения в сфере энергетики, транспорта, культуры и других областях. В частности, стоит отметить:

• Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реадмиссии;

• Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Société Generale S.A.;

• Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и компанией Alstom Transport SA;

• Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А.Х.Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).

Казахстан является одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Франции в Центральной Азии.

На долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом.

Франция – занимает шестое место по объему инвестиций в Казахстан. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Alstom, Total Energies, Air Liquide, Orano, Vicat, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казахстан, их общий объем достиг порядка 19,5 млрд долларов. В 2024 году прямые французские инвестиции в экономику Казахстана достигли почти 900 млн долларов.

На казахстанском рынке работают более 200 французских компаний. В 2023 году товарооборот двух стран составил 4,2 млрд долларов. ///nCa, 6 ноября 2024 г.