Глава РЦПДЦА принимает участие в Конференции высокого уровня по безопасности границ в Кувейте

Мероприятие было посвящено предотвращению перемещения террористов и террористических групп, содействию более тесному сотрудничеству и партнерству на региональном и международном уровнях для обеспечения эффективной, инновационной и более гибкой безопасности границ и связанных с ней мер по борьбе с терроризмом, а также продвижению всеобъемлющих, комплексных и общественных подходов к безопасности границ, основанных на правах человека и верховенстве закона.

В своем программном выступлении Специальный представитель Генерального секретаря заявил, что РЦПДЦА, как специальная политическая миссия с региональным мандатом, привносит более широкий подход превентивной дипломатии для решения проблем безопасности границ и управления ими, связанных с экстремизмом и терроризмом. Это особенно важно, учитывая, что безопасность границ начинается задолго до границ и тесно связана со многими другими областями, такими как критическая инфраструктура, а также политическая воля, укрепление доверия и предотвращение радикализации.

Это была четвертая встреча высокого уровня в рамках Душанбинского процесса после предыдущих международных конференций высокого уровня, организованных при поддержке РЦПДЦА в Душанбе в 2018, 2019 и 2022 годах.

Несколько сотен участников, представляющих государства-члены ООН, региональные организации, группы гражданского общества, аналитические центры и академические круги, приняли активное участие в обмене мнениями и идеями. Они одобрили Кувейтскую декларацию как результат Кувейтского этапа Душанбинского процесса, призвав все заинтересованные стороны объединить усилия для улучшения безопасности границ и содействия трансграничному сотрудничеству. ///РЦПДЦА, 6 ноября 2024 г.