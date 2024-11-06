News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Глава РЦПДЦА принимает участие в Конференции высокого уровня по безопасности границ в Кувейте

Глава РЦПДЦА принимает участие в Конференции высокого уровня по безопасности границ в Кувейте

By

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Каха Имнадзе принял участие в Конференции высокого уровня Душанбинского процесса на тему «Укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и создание гибких механизмов обеспечения безопасности на границах – Кувейтский этап Душанбинского процесса», которая была совместно организована Государством Кувейт, Республикой Таджикистан и Управлением ООН по борьбе с терроризмом (УКТ ООН) в Эль-Кувейте 4–5 ноября 2024 года.

Мероприятие было посвящено предотвращению перемещения террористов и террористических групп, содействию более тесному сотрудничеству и партнерству на региональном и международном уровнях для обеспечения эффективной, инновационной и более гибкой безопасности границ и связанных с ней мер по борьбе с терроризмом, а также продвижению всеобъемлющих, комплексных и общественных подходов к безопасности границ, основанных на правах человека и верховенстве закона.

В своем программном выступлении Специальный представитель Генерального секретаря заявил, что РЦПДЦА, как специальная политическая миссия с региональным мандатом, привносит более широкий подход превентивной дипломатии для решения проблем безопасности границ и управления ими, связанных с экстремизмом и терроризмом. Это особенно важно, учитывая, что безопасность границ начинается задолго до границ и тесно связана со многими другими областями, такими как критическая инфраструктура, а также политическая воля, укрепление доверия и предотвращение радикализации.   

Это была четвертая встреча высокого уровня в рамках Душанбинского процесса после предыдущих международных конференций высокого уровня, организованных при поддержке РЦПДЦА в Душанбе в 2018, 2019 и 2022 годах.

Несколько сотен участников, представляющих государства-члены ООН, региональные организации, группы гражданского общества, аналитические центры и академические круги, приняли активное участие в обмене мнениями и идеями. Они одобрили Кувейтскую декларацию как результат Кувейтского этапа Душанбинского процесса, призвав все заинтересованные стороны объединить усилия для улучшения безопасности границ и содействия трансграничному сотрудничеству. ///РЦПДЦА, 6 ноября 2024 г. 

 

Related posts:

  1. Глава РЦПДЦА Каха Имнадзе принимает участие в 3-й Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» в Душанбе
  2. Туркменистан принимает участие в Конференции высокого уровня по Афганистану в Женеве
  3. Туркменистан принял участие в Международной конференции по укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом в Кувейте
  4. Туркменистан принял участие в Диалоге высокого уровня ЕС-Центральная Азия по вопросам политики и безопасности в Бельгии
  5. Замминистра иностранных дел Туркменистана примет участие в третьей Неделе высокого уровня по борьбе с терроризмом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
  6. ЕС-Центральная Азия: 10-й диалог высокого уровня по политике и безопасности состоялся в Астане
  7. Глава РЦПДЦА Каха Имнадзе посетил Брюссель и принял участие во встрече “Тройки”
  8. ТУРКМЕНИСТАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ООН
  9. Туркменистан и Россия провели консультации высокого уровня по вопросам региональной безопасности
  10. РЦПДЦА принимает участие в региональном совещании по расширению участия женщин в процессах миростроительства в Ферганской долине
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan