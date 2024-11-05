Установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Княжеством Лихтенштейн

1 ноября 2024 года в городе Нью-Йорк в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций состоялась церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Княжеством Лихтенштейн.

Перед церемонией подписания состоялась беседа между Постоянным представителем Туркменистана при ООН Аксолтан Атаевой и Постоянным представителем Княжества Лихтенштейн при ООН Кристианом Венавесером.

Постоянные представители подтвердили заинтересованность двух стран в укреплении дружественных отношений и развитии двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Была отмечена значимость расширения взаимодействия на площадке международных организаций, в первую очередь в рамках ООН.

Стороны обсудили вопросы повестки дня ООН, представляющие интерес для Туркменистана и Княжества Лихтенштейн, в частности укрепление мира и доверия, продвижение превентивной дипломатии, международных спортивных связей и других вопросов устойчивого развития. ///МИД Туркменистана, 4 ноября 2024 г.