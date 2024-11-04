CIET 2024: Туркменистан укрепляет сотрудничество с международными финансовыми институтами для реализации крупных государственных проектов

Председатель Правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаров, выступая на международной строительно-промышленной конференции “Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана” (CIET 2024) в Ашхабаде, представил обзор сотрудничества с международными финансовыми институтами и привел некоторые показатели развития строительно-промышленной отрасли страны.

Строительно-промышленный комплекс Туркменистана является одной из динамично развивающихся отраслей. Строительные проекты активно реализуется во всех регионах, используя местное сырье для строительства.

Рост ВВП в январе-ноябре текущего года составил 6,3%, а в строительном секторе этот показатель равен 9,3%. За прошедший период министерство промышленности и строительного производства Туркменистана произвело продукцию на сумму 1,302 млрд. манат.

В круг важных партнеров Туркменистана входят американский банк City Bank, немецкий банк Commerz Bank, корейский банк Exim Bank, и многие другие. Туркменистан также тесно работает с различными международными банками такими как, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития.

Одним из ярких примеров такого сотрудничества является финансовое соглашение с Исламской корпорацией по развитию частного сектора Исламского банка развития на сумму 10 миллионов долларов США для поддержки малого и среднего бизнеса в Туркменистане. Также было подписано кредитное соглашение с Исламским банком развития для финансирования строительства участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия на территории Туркменистана.

Еще одним успешным проектом стало сотрудничество с Фондом Развития Абу-Даби, с которым было заключено кредитное соглашение на строительство завода по производству комбинированных минеральных удобрений в Туркменабаде.

Банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана также активно участвует в финансировании социальных проектов. В частности, Банк подписал соглашение с Исламским банком развития на финансирование проектов строительства онкологических больниц в Балканском, Лебапском и Марыйском регионах. ///nCa, 4 ноября 2024 г.