CIET 2024: Туркменистан потенциально может экспортировать зарубеж более 4000 мегаватт электроэнергии

Министр энергетики Туркменистана Аннагелди Сапаров объявил о значительном потенциале страны в области экспорта электроэнергии. Выступая на международной конференции «Строительство, Промышленность, Энергетика Туркменистана» (CIET 2024), министр заявил, что Туркменистан обладает возможностью экспортировать более 4000 мегаватт электроэнергии.

Для достижения этой цели, страна активно развивает свою энергетическую инфраструктуру. Были построены новые электростанции, высоковольтные линии электропередачи и подстанции, а также создан центр по ремонту и сервисному обслуживанию энергетического оборудования. Важным шагом станет введение в эксплуатацию первой в стране солнечно-ветровой электростанции.

В настоящее время в Туркменистане функционирует 11 электростанций, и строится еще одна мощная электростанция на западе страны – в этрапе Туркменбаши Балканского велаята.

Общая установленная мощность позволяет не только полностью обеспечивать внутреннее потребление в стране (около 3000 мегаватт), но и экспортировать значительные объемы электроэнергии.

Туркменистан уже реализует ряд проектов по экспорту электроэнергии в соседние страны на основе долгосрочных контрактов. Одним из наиболее знаковых проектов является строительство линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), которая позволит экспортировать туркменскую электроэнергию в страны Юго-Восточной Азии.

Кроме того, планируется строительство электростанции комбинированного цикла мощностью около 1600 мегаватт в поселке Киянлы. Эта станция откроет новые возможности для экспорта электроэнергии в страны Кавказа, Турцию и Европу через Каспийское море.

Таким образом, Туркменистан демонстрирует свою готовность стать крупным экспортером электроэнергии в регионе и за его пределами. Инвестиции в энергетический сектор и развитие инфраструктуры позволяют стране не только обеспечить энергетическую безопасность, но и способствовать укреплению региональной энергетической системы. ///nCa, 4 ноября 2024 г.