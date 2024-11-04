CIET 2024: GIZ поддерживает Туркменистан в переходе к зеленой энергетике

На международной конференции «Строительство, Промышленность, Энергетика Туркменистана» (CIET 2024) Йоахим Фритц, координатор GIZ в Туркменистане, представил новые инициативы организации, направленные на поддержку энергетического сектора страны. Особое внимание было уделено развитию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности.

Фритц подчеркнул важность доступа к чистой и доступной энергии, особенно в условиях растущей урбанизации. Он отметил, что к 2050 году городское население Земли увеличится на 2 миллиарда человек, что приведет к усилению проблем загрязнения окружающей среды.

GIZ реализует в Центральной Азии несколько проектов, направленных на достижение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии. В Туркменистане совместно с Европейским Союзом и Министерством иностранных дел Германии был запущен «Европейский Союз для зелёного Туркменистана: политический диалог действия по климату 2024-2028» – этот проект финансируется Европейским Союзом и Министерством иностранным делом Германии.

Цель проекта – поддержка Туркменистана в реализации национальной стратегии по изменению климата и установление эффективного политического диалога с Европейским Союзом в области энергетики и охраны окружающей среды.

В мае 2024 году был подписан меморандум между Министерством энергетики Туркменистаном, GIZ, Госконцерном «Туркменгаз». Целью данного проекта является установление эффективного политического диалога между Европейским Союзом в области энергетики, охраны окружающей среды и политики в области климата, а также оказание поддержки Туркменистана в реализации национальной стратегии по изменению климата.

В рамках проекта предусматривается реализация двух небольших пилотных проекта – один по внедрению мер по адаптации к изменению климата, он будет сосредоточен на установке оборудования программного обеспечения для обнаружения и устранения утечек. Второй проект будет сосредоточен на очистке дренажных вод с использованием водорослей и установке системы перекачки воды на солнечной энергии.

Кроме того, в рамках конференции будет подписан меморандум о взаимопонимании по-новому проекту возобновляемых энергетических источников в Центральной Азии, который направлен на укрепление рамочного условия для региональный и национальной интеграции ВИЭ в Центральной Азии.

Фритц также поделился опытом Германии в области энергетической трансформации.

Германия перешла к климатически нейтральной энергетической системе. Это масштабный экономический, экологический проект, мотивированный научными идеями и этическими соображениями, далеко идущими экономическими и социальными последствиями. За последние 25 лет в немецком электроэнергетическом миксе выросла доля ВИЭ, прежде всего энергия ветра и фотоэлектрическая энергия. В общем объеме потребляемой электроэнергии доля ВИЭ в настоящее время составляет 57%, увеличившись со всего лишь 6,3% 2000 году. ///nCa, 4 ноября 2024 г.