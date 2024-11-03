Сегодня в Ашхабаде начинает работу трёхдневная конференция и выставка сектора строительства, промышленности и энергетики

Сегодня в Ашхабаде стартует международная выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2024» и конференции «Развитие строительства, промышленности, энергетики Туркменистана» (CIET 2024), которая продлиться с 3 по 5 ноября 2024 г.

«Строительно-промышленный сектор, как и остальные сферы национальной экономики, развивается ускоренными темпами: успешно решаются задачи по созданию инновационных мощностей, крупных индустриальных предприятий, увеличению импортозамещающих производств и наращиванию экспортного потенциала отрасли, внедрению в неё цифровой экономики», – отметил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравительном послании к участником выставки и конференции.

Глава Государства подчеркнул, что особое внимание также уделяется совершенствованию промышленности и строительного производства: индустриализации, налаживанию выпуска импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров, строительству современных предприятий, функционирующих на базе инновационных технологий, и увеличению производственного потенциала действующих.

«Химическая индустрия – одна из перспективных и стремительно развивающихся отраслей национальной экономики. Значительный масштаб производства минеральных удобрений и расширение их ассортимента позволяют нам собственными силами удовлетворять в полной мере потребности аграрного сектора в них, а также наладить их экспорт», – говорится в послании.

В поздравлении отмечается динамичное развитие электроэнергетики. «Сегодня принимаются действенные меры для модернизации материально-технической базы отрасли в корне, что в свою очередь позволяет надёжно снабжать электроэнергией города и сёла, решать ключевые задачи социально-экономического роста и расширять возможности экспорта электрической энергии».

«В последние годы в Туркменистане поступательно нарастает масштаб мер по развитию дорожного строительства, созданию международных транспортных коридоров и увеличению объёма пассажиро- и грузоперевозок. Об этом наглядно свидетельствует модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры, прокладка новых автотрасс и мостов на базе применения передовых технологий», – подчеркнул Президент.

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В выставке и конференции CIET 2024 примут участие более 330 делегатов из 30 стран.

Сегодня состоится пленарная сессия конференции на тему “Новые тенденции в строительстве, промышленности и энергетической отрасли Туркменистана и перспективы взаимовыгодного сотрудничества”.

В пленарном заседании примут участие:

Баймырат Аннамаммедов, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана

Тойгулы Нуров, министр промышленности и строительного производства Туркменистана

Сердар Джораев, министр финансов и экономики Туркменистана

Ахмет Чалык, председатель совета директоров “Чалык Холдинг”

Эрман Иличак, председатель правления, Rönesans Holding

Танака Масаказу, бизнес-менеджер, Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Ясунори Сакамото, Региональный представитель Mitsubishi Corporation в Турции, Центральной Азии и на Кавказе

Чон Ванджу — председатель правления, Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd

Александр Матсингер, генеральный директор Gertner Group

Колин Нельсон, региональный директор LIAMOL TRADING GmbH.

Модератором выступит Посол Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Обладая опытом работы в ключевых секторах, эти лидеры предоставят ценную информацию об инновационных подходах и механизмах сотрудничества, которые могут сформировать позицию Туркменистана в быстро меняющемся глобальном ландшафте. Их мнения, несомненно, будут способствовать стратегическим дискуссиям, которые выйдут за рамки сессии и заложат основу для эффективных инициатив в строительстве, промышленности и энергетике.///nCa, 3 ноября 2024 г.