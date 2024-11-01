Выставка во Французском Институте в Ашхабаде: Койтендаг – сквозь объектив спелеолога

Французский Институт в Туркменистане, в сотрудничестве с Французской Федерацией Спелеологии (FFS) проводит выставку оригинальных фотографий, представляющие работу французских спелеологов в пещерах массива Койтендаг, осуществлённую во время двух экспедиций спелеологами Французской Федерации Спелеологии под руководством Жан‐Пьер Грюа.

Фотографирование пещерных особенностей является одной из направлений различной научной работы, осуществлённой во время двух экспедиций в Койтендаг (в 2023 и 2024 годах). В апреле 2024 года, семнадцать многопрофильных спелеологов (пятнадцать французов, один бельгиец и один словак) провели документированные работы в пещерах Койтендагского массива: разведку, топографию, фотограмметрию, карстологию, геологию и биоспелеологию. Они изучили около десяти пещер, включая Геофизическую, Хашим‐Ойук и самую длинную пещеру Кап‐Кутан.

Всего было выполнено 19 км. топографии и проведена полная фотограмметрия пещеры Геофизическая для последующего 3D‐восстановления. Учет и изучение живности в пещерах и карстовых источниках позволил открыть виды ранее не изученные в Туркменистане. Исследованы также входные ступени, расположенные в скалах каньонов.

Пещера Геофизическая

Изучены процессы образования пещер геологами и карстологами. Эта работа велась на основе измерений и изысканий, проведённых в полевых условиях.

Филипп Кроше и Анни Гир были ответственными за фотодокументацию. Являясь признанными специалистами по подземным съемкам, они работают уже много лет в пещерах по всему миру. Поэтому, когда Жан‐Пьер Грюа предложил им принять участие в проекте Койтендага, они сразу же согласились. И они не были разочарованы: на самом деле, в пещерах Койтендагского массива на границе с Узбекистаном есть такое, о чем мечтает каждый профессиональный фотограф.

Пещера Геофизическая

В частности, Геофизическая пещера представляет исключительные характеристики: обилие гипса во всех его формах (подсвечники, гигантские полые сталагмиты, иглы, цветы, ветви, корки и т.д.), арагонит, обширные галереи с красными потолками, огромные красочные драпировки. Это настоящий праздник для глаз. Концентрация геологических явлений. Целью было охватить всё разнообразие, которая сохранилась лучше в этой пещере по сравнению с ранее поврежденными пещерами в результате горных работ. Из‐за отсутствия фотодокументации этой пещеры, пришлось как можно лучше раскрыть ее красоты с помощью вспышек.

Пещера Хашим-Ойук

Также в экспозицию вошли несколько фотографий пещеры Хашим‐Ойук, интересной своими массивными гипсовыми конкрециями. Цель этих съёмок – подчеркнуть уникальную природную среду для того, чтобы способствовать ее защите в будущем.

Фотографии, сделанные Филиппом Крошэ, представленные на выставке, также доступны на сайте по данной ссылке: https://www.philippe-crochet.com

Выставка «Койтендаг» будет открыта каждый день с 9:00 до 20:00 в Галерее «Надар» французского Института в Туркменистане начиная с 1 ноября 2024 года до конца января 2025 года. ///Французский Институт в Туркменистане