Электронная коммерция в Центральной Азии расширяется

Почти каждый день СМИ сообщают о новых изменениях в секторе электронной коммерции в Центральной Азии.

Российская платформа электронной коммерции Wildberries планирует построить два крупных логистических центра в казахстанских городах Алматы и Астана. Соучредитель и генеральный директор компании Татьяна Ким подтвердила эту новость, а также сообщила, что в следующем году планируется открытие логистического центра в Алматы. Точное местоположение этого объекта все еще уточняется, сказала она в интервью Казинформу.

Ким подчеркнула важное место Казахстана в глобальной деятельности Wildberries, который занимает третье место по общему обороту. Несмотря на наличие всего 129 точек продаж в стране, платформа продемонстрировала значительный рост, превысивший 60%. Для дальнейшего расширения операционной деятельности и облегчения сотрудничества с производителями и продавцами Wildberries уделяет приоритетное внимание развитию своей складской инфраструктуры.

В ответ на вопросы о вариантах оплаты в рассрочку Ким подтвердила, что услуга уже доступна, хотя и с ограниченной доступностью. Компания активно работает над интеграцией различных банковских учреждений для расширения охвата этой услугой.

Кроме того, Wildberries обнародовала планы по строительству нового логистического центра в Астане, цель которого – ускорить сроки доставки для казахстанских клиентов. Компания также высказала опасения по поводу влияния слияния с оператором наружной рекламы Russ на пользователей в Казахстане. Целью слияния, в результате которого было создано совместное предприятие RVB, является создание передовой цифровой торговой платформы и предоставление комплексных инструментов для малого и среднего бизнеса в регионах присутствия компании.

Казинформ” также сообщает, что Kaspi.kz ведущая казахстанская финтех-компания приобретает 65% акций крупной турецкой платформы электронной коммерции Hepsiburada за 1,13 миллиарда долларов.

Ключевые моменты:

• Эта сделка обеспечивает Kaspi.kz выход на рынок Турции, который насчитывает 100 миллионов человек.

• Обе компании сохранят свои бренды и операции.

• Объединенные знания и технологии будут использованы для дальнейшего развития электронной торговли в обеих странах.

• Ожидается, что это приобретение принесет пользу казахстанскому и турецкому бизнесу, создав новые возможности.

• Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2025 года после получения одобрения регулирующих органов.

Дополнительная информация:

• Hepsiburada является пионером в сфере электронной коммерции в Турции с более чем 12 миллионами клиентов и 101 000 магазинов-партнеров.

• Kaspi.kz это ведущее финансовое супер-приложение в Казахстане, которым пользуются более 14 миллионов человек.

• Обе компании известны своими инновациями и социальной ответственностью. /// nCa, 1 ноября 2024 г.