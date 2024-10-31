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Япония ожидает визита Президента Туркменистана на ЭКСПО 2025

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Премьер-министр Сигэру Исиба ожидает визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Японию. Это следует из его письма в адрес главы Туркменистана.

«Туркменистан является важным стратегическим партнёром Японии в построении свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона. Отрадно, что сотрудничество между нашими странами углубляется в различных областях, включая экономическую, научно-техническую и культурную сферы», – написал Исиба в ответном письме на поздравления Президента Бердымухамедова по случаю его назначения на пост премьер-министра.

«Я также с нетерпением жду встречи с Вами во время Вашего посещения Всемирной выставки ЭКСПО 2025 Осака в следующем году», – подчеркнул премьер-министр Японии.

«Саммит, запланированный на август этого года, был отложен по непредвиденным обстоятельствам, но в целях дальнейшего укрепления отношений между Японией и Туркменистаном я намерен активно взаимодействовать с Вашим Превосходительством, используя рамки Диалога «Центральная Азия + Япония», который в этом году отметил своё 20-летие», – отметил Исиба.

Выставка EXPO 2025 в Осаке пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года. ///nCa, 31 октября 2024 г.

 

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