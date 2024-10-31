В ИМО МИД Туркменистана состоялась международная конференция, посвященная принятию резолюции Генассамблеи Организации Объединенных Наций «Игры дружбы ООН»

31 октября 2024 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась международная конференция, посвященная принятию по инициативе Туркменистана и Республики Индия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Игры дружбы ООН».

В работе конференции приняли участие руководители и сотрудники МИД страны, главы и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, представители политических партий Туркменистана, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений, руководители и представители общественных организаций, местных и зарубежных СМИ, а также спортсмены.

B своем выступлении Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркивая значимость принятия консенсусом резолюции «Игры дружбы ООН», отметил о роли Туркменистана в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

Констатировалось, что успешное проведение в 2017 году в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, принятие по инициативе Туркменистана в 2018 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции об учреждении 3 июня Всемирным днем велосипеда, а также решение Совета глав правительств СНГ об объявлении Ашхабада «Городом новых спортивных возможностей Содружества» свидетельствует о логичности и закономерности позиции международного сообщества в признании заслуг Туркменистана в качестве инициатора и активного участника многостороннего партнерства в сфере спорта, его вклада в международное спортивное движение как важнейшей составляющей политики дружбы, сотрудничества и взаимопонимания.

В ходе конференции также выступили Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпа Ратна, заведующий кафедрой Туркменского государственного университета имени Махтумкули Атажан Бурунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бхагат, ректор Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев, Советник по политическим вопросам РЦПДЦА ООН Андрей Ханжин, а также Заслуженный тренер Туркменистана, судья международной категории, мастер спорта международного класса Шохрат Маммедов.

В прозвучавших на конференции выступлениях отмечалось, что активно участвуя в международном спортивном движении, организуя представительные соревнования, инициируя крупные решения ООН в этой сфере, Туркменистан на практике подтверждает свою приверженность высоким гуманистическим идеалам олимпийского движения. И такая позиция находит справедливую поддержку и уважение со стороны мирового сообщества.

Участники заявили, что спорт, а именно, спортивная дипломатия обладает уникальной способностью укреплять доверие, объединять людей, способствовать пониманию и принятию многообразия. Поэтому эта инициатива объединяет в себе принципы инклюзивности и равенства, отражает основополагающий принцип Повестки дня в области устойчивого развития – «Не оставить никого позади».

Итоги конференции подвела ректор Института международных отношений МИД Туркменистана Гульшат Юсупова. ///МИД Туркменистана, 31 октября 2024 г.