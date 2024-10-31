Туркменистан готовится к проведению международной конференции и выставке по строительству, промышленности и энергетике (CIET 2024)

Ашхабад готовится принять Международную конференцию и выставку «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана (CIET 2024)», которая состоится 3-5 ноября текущего года в Торгово-Промышленной Палате Туркменистана. Инициаторами трёхдневного мероприятия, приуроченного ко Дню работников строительного и промышленного комплекса Туркменистана, являются Государственный концерн «Туркменхимия», Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, Министерство энергетики Туркменистана, Министерство промышленности и строительного производства и Министерство строительства и архитектуры Туркменистана.

В рамках пленарной сессии более 330 участников из 30 стран мира рассмотрят новые тенденции и перспективы международного сотрудничества в области строительства, промышленности и энергетики. Отдельное внимание участников будет сосредоточено на вопросах повышения инвестиционной привлекательности рассматриваемых отраслей, а также реализации привлекательных проектов, которые будут содействовать региональной и континентальной экономической интеграции. Участие в пленарной сессии примут члены туркменского правительства, а также Председатель правления «Çalık Holding» Ахмет Чалык, президент «Rönesans Holding» Эрман Иличак, региональный представитель в Турции, Центральной Азии и Кавказе корпорации «Mitsubishi» Ясунори Сакамото, председатель компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» Юнг Вон Чжу, генеральный директор компании «Gertner Group» Александр Метцингер, коммерческий директор «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.» Танака Масакадзу, и региональный директор «John Deere» Коллин Нельсон. Стоит отметить, что представители вышеназванных компаний значатся в качестве традиционных партнёров Туркменистана по самым разным направлениям производства и промышленных услуг.

Также в ходе сессии, посвященной ускорению монетизации и диверсификации углеводородных ресурсов с акцентом на энергетику, нефтехимию и производство удобрений ожидаются дискуссии относительно возобновляемых источников энергии, модернизации туркменских газохимических комплексов и строительства новых электростанций. В фокусе внимания также будут находиться тенденции, прослеживаемые в сфере производства удобрений. В них, помимо обозначенных партнёров, участие примут координатор «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ) в Туркменистане Йоахим Фриц, руководитель отдела анализа рынка удобрений «S&P Global» Аллан Пикетт, генеральный директор «ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET A.S» Ондер Филиз и директор по развитию бизнеса «Aksa Energy Company» Хакан Тунали.

В числе ключевых направлений профильной конференции – обсуждение вопросов качественной реализации возможностей «умного» города Аркадаг. В данном контексте будут изучены перспективы воплощения в жизнь новых проектов, внедрение передовых стандартов в строительстве, а также требования, предъявляемые по сейсмостойкости возведения объектов в городах Ашхабад и Аркадаг. К дискуссиям по соответствующей тематике присоединятся главы городских администраций, а также руководители делегаций компаний «Bouygues-Turkmen», «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayı ve tıcaret anonım şirketi», «Интербудмонтаж» и другие.

Немаловажным направлением остаётся сохранение и приумножение потенциала в области производства высококачественных строительных материалов для растущего строительного комплекса Туркменистана. В данном ключе особо актуальной предстаёт тема финансирования различных инфраструктурных проектов. Здесь будут обсуждены ключевые моменты цифровизации и её содействия развитию экономики и торговли. Для выработки соответствующих подходов народно-хозяйственному комплексу необходимы кадры и инновационная научная база. В данном свете будут изучены вопросы подготовки высококлассных специалистов для строительного, промышленного и энергетического секторов национальной экономики, а также перспективы научно-исследовательских разработок и их монетизация, необходимая для системного развития рассматриваемых сфер.

Таким образом, в рамках конференции и выставки CIET 2024 запланированы продуктивные переговоры и дискуссии, конечной целью которых объявлены достижение значимого прогресса в раскрытии многогранного потенциала туркменской экономики, выработка новых подходов к совершенствованию промышленных мощностей, а также внедрение инновационных разработок в производство с целью повышения результативности реализуемых в стране реформ.

Полную информацию можно получить на официальном сайте CIET 2024.

///nCa, 31 октября 2024 г. (Материал предоставлен организационным комитетом CIET 2024)