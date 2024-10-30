АБР: Декарбонизация производственно-сбытовых цепочек в странах Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества

АБР опубликовал краткий отчет о важности декарбонизации производственно-сбытовых цепочек в странах Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Отчет доступен в формате pdf по этой ссылке: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/1007746/adb-brief-316-decarbonizing-value-chains-carec.pdf

Ключевые тезисы отчета:

● ЦАРЭС имеет высокую долю выбросов CO2 в производстве с добавленной стоимостью из-за своей сосредоточенности на секторах с высоким уровнем выбросов. Растущее внедрение мер по установлению цен на выбросы углерода во всем мире представляет потенциальный риск для стран ЦАРЭС.

● Торговля, особенно в рамках глобальных цепочек создания стоимости, является основным источником выбросов парниковых газов (ПГ). Страны ЦАРЭС, в частности Китайская Народная Республика (КНР) и Казахстан, демонстрируют высокую интенсивность выбросов CO2 в производстве с добавленной стоимостью.

● Механизм регулирования углеродных границ ЕС (CBAM) направлен на введение углеродных тарифов на импорт из определенных секторов для предотвращения утечки углерода и стимулирования глобального сокращения выбросов. Эта политика может существенно повлиять на экономику стран-поставщиков, особенно в Азии и развивающихся странах, которые поставляют энергоемкую продукцию.

● Моделирование предполагает ограниченное влияние CBAM на экономический рост ЦАРЭС, при этом, по оценкам, сокращение ВВП составит менее 0,4% при цене на углерод в размере 100 евро за тонну CO2, установленной ЕС.

● Тем не менее, общий объем экспорта ЦАРЭС, по прогнозам, сократится на 2,4%, а экспорт в ЕС – на 8,3% в соответствии с квотами на выбросы CO2 в размере 100 евро за тонну, введенными всеми странами ОЭСР. Это воздействие в первую очередь связано с высокой интенсивностью выбросов CO2 в добывающих секторах ЦАРЭС.

● В отчете подчеркивается необходимость регионального сотрудничества в ЦАРЭС для содействия экологичным цепочкам поставок. Это включает в себя:

– Цифровизацию торговых процессов для большей прозрачности и эффективности.

– Улучшение региональных связей и продвижение технологий, учитывающих изменение климата, особенно в транспортном секторе.

– Совершенствование управления горнодобывающим сектором и меры по декарбонизации для соответствия меняющимся экологическим стандартам на экспортных рынках.

– Внедрение коллективных политических мер и согласованных “зеленых” стандартов для поощрения устойчивой практики во всех цепочках поставок.

– Принятие регионального подхода к климатическому финансированию для поддержки усилий по декарбонизации в углеродоемких секторах и обеспечения устойчивого развития инфраструктуры.

– Концепция ЦАРЭС в области изменения климата, одобренная в ноябре 2023 года, подчеркивает важность изменения климата. В Плане действий ЦАРЭС по изменению климата, который будет представлен на 23-й Министерской конференции ЦАРЭС в ноябре 2024 года, приоритетное внимание будет уделено региональным проектам по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

● Ключевые области вмешательства включают готовность к климатическим рискам, водно-энергетическую и продовольственную безопасность, низкоуглеродный рост и создание Климатической платформы ЦАРЭС. В отчете подчеркивается роль регионального сотрудничества в содействии обмену знаниями, продвижении инновационных механизмов финансирования и поддержке доступа к международным климатическим фондам.

Утечка углерода – это концепция количественной оценки увеличения выбросов парниковых газов в одной стране в результате сокращения выбросов другой страной, проводящей более жесткую политику по смягчению последствий изменения климата. Утечка углерода – это один из видов побочного эффекта. /// nCa, 30 октября 2024 г.