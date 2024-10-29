Ирина Имамкулиева

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН на 25-м пленарном заседании 79-й сессии Резолюции, объявившей Центральную Азию «зоной мира, доверия и сотрудничества», вновь приковало внимание широкой мировой общественности к региону, где на основе всестороннего взаимодействия и устремлённости стран к общим целям – миру, безо­пасности и устойчивому развитию сложилась самостоятельная культура межгосударственных отношений.

Как сообщается на сайте Организации Объединённых Наций, документ был представлен Туркменистаном от имени стран Центральной Азии. Соавторами выступили 37 государств, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Иран, Китай, Россию и Турцию. Посол Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева подчеркнула значимость признания центральноазиатских стран такой зоной – международно-правовым феноменом, формирующимся по аналогии с универсально-признанными и функционирующими в настоящее время зонами мира в Южной Атлантике, Индийском океане, Латинской Америке и Карибском бассейне. Формирование зоны мира в Центральной Азии стало возможным благодаря заложенной странами региона институциональной и правовой базы многостороннего взаимодействия.

История отношений стран Центральной Азии насчитывает несколько тысячелетий. На протяжении веков формировалось единство духовных ценностей, веры и культурных традиций, сходство менталитета и близость языка. С обретением независимости все пять государств региона заявили о своей приверженности добрососедским отношениям и региональному сотрудничеству. Благодаря политической воле глав государств сложился конструктивный диалог, в ходе которого были выработаны общие подходы к развитию региона с учётом интересов каждой из стран.

Значимыми событиями на этом треке стали подписание в 2006 году Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, учреждение в декабре 2007 года

Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде, проведение с 2018 года Консультативных встреч глав государств на основе доверительного и конструктивного обсуждения и согласованного решения общих проблем стран Центральной Азии.

Создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, стало результатом коллективных усилий всех пяти центральноазиатских государств в их общем стремлении обеспечить безопасность, стабильность и мир в регионе, решить экологические проб­лемы и создать необходимые условия для регионального развития и стабильности. Идея создания зоны возникла в сентябре 1997 года на Международной конференции «Центральная Азия – зона, свободная от ядерного оружия» в Ташкенте. В декабре 1997 года Генеральная Ассамблея ООН своей Резолюцией «Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии» продемонстрировала широкую международную поддержку решимости центральноазиатских государств добиться поставленной цели. В мае 2014 года в штаб-квартире ООН представители «ядерной пятёрки» – США, Великобритании, Франции, Китая и России – подписали Протокол о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

Таким образом, создание безъядерной зоны стало реальным вкладом стран Центральной Азии в режим нераспространения ядерного оружия, в поддержку идеи неделимости безопасности как одного из основополагающих принципов ООН. Уникальность Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии заключается в том, что был создан новый элемент безопасности в регионе, имеющем стратегическое значение для всего мира.

В политическом диалоге стран Центральной Азии важную роль играет Региональный центр Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. Это был первый опыт создания уникальной ООНовской структуры. После были учреждены аналогичные центры на Африканском континенте. Создание Центра отражает стремление стран Центральной Азии сформировать модель региональной зоны мира, безопасности, сот­рудничества и развития.

Уникальная роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в поощрении политического диалога, направленного на принятие коллективных мер в решении общих проблем и укреплении социально-экономического сотрудничества между странами региона, подчёркнута в Резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Резолюции также признают Центр как важную структуру, которая способствует укреплению превентивной дипломатии во всём регионе и приветствуют усилия Центра по оказанию содействия странам Центральной Азии в реализации их инициатив, направленных на достижение стратегической цели – установление мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии. Продвижению регионального диалога содействуют созданные на базе Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Диалог женщин стран Центральной Азии, Академия превентивной дипломатии для молодёжи и другие площадки.

Ключевым моментом в продвижении региональной повестки стран Центральной Азии стали Консультативные встречи глав государств. Уже на первой Консультативной встрече главы государств определили региональное сотрудничество в качестве приоритетного направления внешней политики всех стран Центральной Азии. На третьей Консультативной встрече Президенты высказались за проработку вопроса о создании диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии в качестве постоянно действующей консультативной платформы для рассмотрения актуальных вопросов развития региона на системной и регулярной основе. Ключевыми словами четвёртой Консультативной встречи стали безопасность и стабильность. Главы государств были едины во мнении, что путём совместных усилий Центральная Азия должна оставаться зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития. При этом Президенты озвучили и конкретные предложения, чтобы перевести совместные действия в практическую плоскость.

Большим достижением и серьёзным прорывом в выстраи­вании региональных отношений стала шестая встреча глав государств, где были приняты Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025–2027 годы и Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040». Дорожная карта включила в себя выдвинутые на предыдущих Консультативных встречах инициативы и предложения всех сторон и направлена на повышение эффективности координации межпарламентского, межправительственного, межрегионального и отраслевого взаимодействия.

Приняв Концепцию развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040», страны впервые согласовали общие контуры долгосрочного регионального сотрудничества. Это означает, что сегодня регион уже имеет собственное видение общерегионального развития, проявляет решительный настрой выступать в качестве самостоятельного субъекта в международных отношениях. Как следствие, открываются новые перспективы для динамичного и устойчивого развития региона как единого целого. Особое внимание в ходе Саммита главы государств уделили вопросам укрепления безопасности и стабильности в регионе, а также выразили готовность нести ответственность за обеспечение общей и неделимой безопасности Центральной Азии.

Таким образом, эти и другие шаги являются свидетельством общей приверженности пяти центральноазиатских стран всестороннему региональному взаимодействию во имя процветания государств и во благо проживающих в регионе народов. В результате совместных усилий Цент­ральноазиатский регион стал общим пространством взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства в условиях мира и стабильности.

Беспрецедентную роль в создании политически стабильной среды в регионе сыграл туркменский нейтралитет с его превентивными политико-дипломатическими механизмами. Конструктивная роль туркменского нейтралитета была признана и подтверждена двумя резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми при соавторстве всех государств Центральной Азии.

Принятию Сообществом Наций Резолюции предшествовали проведённые 16 мая 2023 года по инициативе Туркменистана дебаты Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня 61 «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии». Концепция дебатов о зоне мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии также была предложена Туркменистаном. Концепция рассматривает создание зон мира в качестве одного из важных инструментов, дополняющих Устав ООН. Будучи средством превентивной дип­ломатии, направленным на усиление безопасности стран региона, зоны мира являются наиболее эффективным способом сдерживания и урегулирования региональных конфликтов и напряжённости, подчёркивается в документе.

В ходе дебатов в фокусе выступлений делегаций были воп­росы укрепления безопасности и стабильности в регионе, обеспечения экономического и социального развития во взаимосвязи с политической стабильностью, а также экологической устойчивости. Особый акцент был сделан на ключевой роли стран Центральной Азии как государств-соседей Афганистана в наращивании международных усилий по стабилизации в этой стране.

Таким образом, Резолюция «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии» была подготовлена после широкого спектра консультаций стран региона и с учётом конструктивных мнений и предложений других стран. Документ отражает концепции и идеи, которые развивались в регионе на протяжении многих лет, а также устремления, принципы и цели, которые страны региона разделяют в отношении будущего Центральной Азии.

Выступая на 25-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Посол Туркменистана при ООН подчеркнула, что государства региона рассматривают стабильность в Зоне мира, доверия и сотрудничества с учётом взаимозависимости всех элементов взаимодействия: политического, экономического, экологического, продовольственного и гуманитарного. В качестве яркого примера реализации культурной дипломатии внимание было обращено на состоявшийся 11 октября в Ашхабаде Международный форум «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённый 300-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Продвижение общих интересов народов Центрально­азиатского региона полностью соответствует идеалам и принципам Организации Объединённых Наций. Сформулированные на высшем уровне принципы сотрудничества способствуют миру, безопасности и устойчивому развитию в регионе, что служит вкладом в формирование новой архитектуры мироустройства. ///nCa, 29 октября 2024 г. (первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан»)